La Xunta pide al Gobierno que atienda las necesidades energía de 15 zonas "estratégicas" de Galicia

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha pedido al Gobierno que atienda las necesidades de energía de 15 zonas que considera "estratégicas" en Galicia y que ahora tienen "escasa o nula potencia", de forma que sean incluidas en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025/2030.

Así se ha pronunciado la titular de Economía del Gobierno gallego en declaraciones a los medios antes de reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y con responsables de Red Eléctrica Española (REE) para abordar la propuesta de planificación de esta red.

La reunión tiene lugar, además, un día después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanzase que el Gobierno central deniega la subestación eléctrica de Altri que demandaba para su proyecto en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.

María Jesús Lorenzana ha sostenido que para Galicia esta es una reunión "importantísima" porque está en juego el "futuro industrial y energético". "Y, por lo tanto, el futuro económico de nuestra comunidad en los próximos años", ha afirmado.

La conselleira ha asegurado que Galicia tiene "muchas inversiones pendientes de poder tener una conexión eléctrica" y que es "exclusivamente todo lo que necesitan para poder ser una realidad".

"Galicia está siendo muy atractiva tanto para inversiones extranjeras y nacionales como para el crecimiento de empresas que actualmente ya están asentadas en la comunidad", ha dicho.

Además, ha señalado que la Comunidad gallega tiene un desarrollo muy importante de energías renovables que necesitan que se refuerce la red de transporte eléctrico para poder evacuar energía. "Que esa electrificación que estamos viendo de la economía sea una realidad", ha añadido.

Por todo ello, ha dicho que espera que el secretario de Estado de Energía "de respuesta" a las peticiones que la Xunta lleva haciendo desde hace "meses" de cara a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025/2030.

En ellas, según ha dicho, la Xunta señala 15 zonas "estratégicas" que "ahora mismo tienen escasa o nula potencia eléctrica" y que, por lo tanto, "necesitan de ese refuerzo para que sea posible que se instalen nuevas industrial y para que sea posible también que los proyectos tanto de energía hidráulica como de energía eólica, fundamentalmente, puedan asentarse y puedan verter a la red de transporte eléctrico la energía que produce".