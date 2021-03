La Xunta pidió hacer cumplir las medidas anti covid sin oponerse por escrito a las protestas del 8M, según el Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, como autoridad competente delegada en materia sanitaria en el estado de alarma, solo ha pedido por escrito a la Delegación del Gobierno en Galicia, ante manifestaciones o concentraciones --incluidas las del 8 de marzo--, que se hagan respetar las medidas de prevención para la contención del covid-19, pero no se ha posicionado en contra de su celebración, según ha revelado la propia administración estatal.

Fuentes de la Delegación del Gobierno que dirige Javier Losada han explicado a Europa Press que, desde que la Comunidad gallega es autoridad competente delegada en el estado de alarma, se han celebrado en la Comunidad gallega varios cientos de concentraciones o manifestaciones y que para todas ellas se ha recibido una respuesta "tipo" a modo de informe sobre la celebración de actos en la vía pública.

Preguntado sobre la celebración de estas manifestaciones y si son partidarios de que no tengan lugar, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó este miércoles en rueda de prensa posterior al comité clínico que la Xunta se limitaba a "asesorar" a la Delegación del Gobierno a la que atribuyó la potestad de "autorizar" las manifestaciones, si bien estas no tienen que ser validadas sino que en base a la Constitución solo podrían ser prohibidas o modificadas si no cumpliesen el orden vigente.

Además, en su respuesta este miércoles, añadió como reflexión que "en general, no momento para reunirse muchas personas por el riesgo que tiene cualquier concentración".

Por su parte, este jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, eludió aclarar si el Ejecutivo autonómico había solicitado expresamente la suspensión de la celebración de manifestaciones y concentraciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y se dirigió al Gobierno de Pedro Sánchez para pedir un criterio común a todo el Estado, después de que en Madrid hayan quedado prohibidas.

"Sería bueno si puede aclarar si las manifestaciones del 8M están prohibidas en toda España", ha apuntado Feijóo, quien ha evitado contestar si la Xunta ha pedido expresamente a la Delegación del Gobierno en Galicia que prohíba este tipo de manifestaciones, y se ha limitado a manifestar su "sorpresa" por el paso dado en Madrid.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DICE QUE NO HAY PETICIÓN

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia han indicado que en Galicia no hay una petición de prohibición de las manifestaciones y que las contestaciones recibidas por la Xunta únicamente van dirigidas a que se hagan cumplir las medidas de prevención: distancia, uso de la mascarilla e higiene. "La Xunta no contesta, se limita a responder que las movilizaciones tienen que cumplir las normas", apuntan estas fuentes.

En esa respuesta estándar, las jefaturas territoriales informan de que las medidas sanitarias son la "garantía" de cumplimiento de la distancia de seguridad en todo momento y que no se formen "aglomeraciones", junto con el uso de la mascarilla. En este sentido, la Xunta pide a la Delegación del Gobierno que se hagan cumplir las restricciones vigentes.

La Delegación del Gobierno ha recibido, a fecha del miércoles, un total de 85 comunicaciones de manifestación y concentraciones.