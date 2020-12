La Xunta pondrá en marcha en 2021 un plan de choque para el sector turístico dotado de 35,7 millones

Incluirá un seguro covid para turistas que puedan contagiarse, incentivos al consumo o apoyo para creación de paquetes turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta pondrá en marcha el próximo año un plan de choque para el refuerzo del sector turístico que estará dotado con 35,7 millones de euros y que incluirá, entre otras medidas, un seguro covid para turistas que puedan contraer la enfermedad, incentivos al consumo o apoyo para la creación de paquetes turísticos atractivos en el contexto de la pandemia.

Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una comparecencia en el Parlamento gallego para dar cuenta de las medidas puestas en marcha por la Administración autonómica para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus, así como para paliar sus consecuencias económicas y sociales.

Así, ha avanzado que el Gobierno gallego pondrá en marcha el próximo año un Plan de choque para el refuerzo del sector turístico que incluye, entre otras medidas, el seguro de coronavirus, que cubrirá los costes sanitarios, de transporte y alojamiento que se deriven del posible contagio de covid-19 de un viajero y de su acompañante.

Además, en este plan se incluyen otras actuaciones de incentivos al consumo, como la renovación del Bono Turístico, con 6 millones de euros; la reedición del programa de promoción del turismo interno Elige Galicia, con 1,3 millones de euros; o la creación de una nueva línea de apoyo para el fomento de la cooperación entre touroperadores con el objetivo de que creen paquetes turísticos atractivos en el contexto de la pandemia, dotada con 1,2 millones de euros.

Este plan cubrirá, en el caso de ser precisas, ayudas directas y específicas al sector de la hostelería, además de multiplicar casi por tres la inversión de la línea de ayudas orientadas a mejorar los alojamientos y restaurantes gallegos, que pasa de 1,5 a 3,5 millones de euros, ha explicado Rueda.

AYUDAS A LOS SECTORES AFECTADOS

Por otra parte, Alfonso Rueda ha reivindicado las medidas de apoyo puestas en marcha para ayudar a empresas y autónomos a superar las consecuencias de la covid-19, especialmente en lo relacionado con sectores "paralizados", como la hostelería.

En concreto, ha recordado, la Xunta lanzó un Plan de rescate para los sectores más afectados por la pandemia, dotado con 84 millones de euros, que incluye tres líneas de ayudas, para autónomos, para microempresas y autónomos con empleados y para el sector hostelero cerrado a causa de las restricciones. Estas tres líneas, ha indicado Rueda, han recibido más de 37.000 solicitudes.

Estas ayudas se complementan con una nueva línea de préstamos directos para autónomos y pequeñas empresas con problemas de liquidez, dotada con 10 millones de euros. Además, en el caso concreto de la hostelería, está activa una convocatoria de 3 millones de euros para financiar la adaptación de terrazas y la adquisición de elementos de envasado de comida y bebida. Además, existe un Plan específico dirigido al ocio nocturno, lanzado hace semanas para ayudar a este sector.

A mayores, Alfonso Rueda ha mencionado apoyos para otros sectores, como el transporte público, con el nuevo pago, hace dos semanas, de 20 millones de euros para evitar la quiebra de las empresas; el campo marítimo-pesquero, con el Plan Avantemar de reactivación, dotado con 77 millones; o a los productores de planta ornamental, flor cortada, carne de vacuno y vino.

ADAPTACIÓN DE LA REALIDAD

Durante su comparecencia, el vicepresidente primero de la Xunta ha puesto en valor el trabajo realizado en Galicia para adaptar y reforzar distintos servicios públicos al contexto de la covid-19.

En concreto, en el ámbito de la educación, Alfonso Rueda ha indicado que se están invirtiendo 162 millones para atender las necesidades generadas por el coronavirus, además de medidas como el Plan de enseñanza virtual en caso de que sea necesario paralizar la docencia presencial o la realización de PCR a estudiantes.

Además, la Xunta ha implementado un plan para agilizar la actividad judicial y fomentar su virtualización; trabaja en la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de las reuniones semanales de la Sacop (Sala de Coordinación Operativa); ha reforzado los operativos de la Policía autonómica, que ya ha realizado más de 57.000 actuaciones específicas desde el inicio de la pandemia; y ha implantado un convenio de colaboración con los ayuntamientos para la tramitación de sus procedimientos sancionadores, al que ya se han adherido 33 entidades locales.

En el ámbito sanitario, el vicepresidente primero ha recordado medidas como el segundo cribado general de todo el personal que trabaja en centros sanitarios; el acuerdo sindical para el Plan de contingencia, que permitirá 1.200 contrataciones de entre 6 meses o un año; o el aumento en la frecuencia de pruebas al personal de centros sociosanitarios, que se realiza ahora semanalmente.

Además, los presupuestos para 2021 en materia de sanidad recogen 115 millones de euros para mantener los contratos de refuerzo y hacer frente a las nuevas necesidades; 45 millones para EPI en atención primaria y hospitalaria; o un incremento de más de 18 millones de euros para las partidas de laboratorio.

XACOBEO

De vuelta a la materia turística, Alfonso Rueda ha reivindicado el poder que tendrá durante el próximo año para la revitalización del sector turístico la celebración del Xacobeo 21, por lo que ha instado a "aprovecharlo desde el primer momento".

Para ello, la Xunta prepara una campaña de "promoción inteligente" que se ira adaptando a la evolución de la pandemia y "muchísimas actividades" distribuidas por el territorio gallego.

Al mismo tiempo, ha explicado, el Gobierno gallego está "diseñando la planificación turística del futuro de la mano de los profesionales y de los expertos", una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos tres años.

Para esta tarea, y para las restantes relacionadas con la covid-19, ha dicho Rueda, la Xunta "no puede estar sola", por lo que ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central. Entre otras cosas, ha considerado que "no tiene sentido" que el Xacobeo 21 "no tenga ninguna previsión presupuestaria" en las cuentas generales del Estado de 2021.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

Durante su turno de réplica, la oposición ha asegurado que los sectores más afectados por esta crisis, como la hostelería, no han recibido de forma efectiva las ayudas puestas en marcha, algo que ha negado el vicepresidente.

Así, el socialista Pablo Arangüena ha reivindicado la inversión del Estado en Galicia, ha pedido "ayudas verdaderas y significativas" para los sectores afectados por parte del Gobierno gallego y ha acusado a la Xunta de "contar trolas".

Del mismo modo, el diputado del BNG Iago Tabarés ha dicho que en Galicia "no ha habido ayudas directas a la hostelería" y, en materia de turismo, ha hecho hincapié en que la comunidad "es mucho más que el Xacobeo", un elemento que "se lleva la mayor parte de los fondos".

La cuestión turística también ha causado un enfrentamiento entre Pablo Arangüena y la diputada del PPdeG Paula Prado, después de que ésta dijese que "la gran aportación" del Estado al turismo es "traer aviones de inmigrantes ilegales a la península", algo que el representante socialista ha calificado de "xenofobia". "Vox no tiene representación en Galicia porque está acomodado en las filas del PP", ha dicho Aragüena.

Frente a ello, Paula Prado, que ha acusado al Estado de no poner en marcha ningún tipo de ayudas para la hostelería como hace Galicia, ha apostillado que "la xenofobia es la que tiene el Gobierno central, que distribuye a los inmigrantes sin prestarles la asistencia necesaria".