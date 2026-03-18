La Xunta pone en marcha la nueva tarjeta sanitaria virtual, que se podrá emplear en toda España

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha puesto en marcha el nuevo modelo de tarjeta sanitaria virtual que podrá ser empleada en los centros sanitarios y en las farmacias de toda España.

La medida, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, da cumplimiento al Real Decreto 922/2024 y permite el uso de esta credencial en cualquier punto del territorio, siendo interoperable en todo el Estado.

La nueva tarjeta, que ya está disponible para los usuarios del Servizo Galego de Saúde a través de la aplicación Sergas Móbil, se caracteriza principalmente por presentar un código QR.

Según ha trasladado el departamento autonómico, este elemento facilita su interoperabilidad en toda España, garantizando que el ciudadano pueda ser identificado correctamente en cualquier servicio de salud.

Además de la funcionalidad técnica, el nuevo modelo presenta una representación gráfica renovada, más alineada con el diseño de la tarjeta física actual y facilita su identificación visual por parte de los profesionales y usuarios.

EQUIVALENTE A LA TARJETA FÍSICA

El usuario podrá disponer a partir de ahora de su tarjeta sanitaria almacenada directamente en su teléfono móvil, equivalente totalmente a la tarjeta física.

Asimismo, la tarjeta virtual será operativa para el acceso a la prestación farmacéutica, permitiendo la retirada de medicación en las farmacias de toda España de un modo ágil y seguro.