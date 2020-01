La Xunta prepara la vía para reclamar el IVA y Feijóo carga contra Montero: "¡Qué jeta, qué morro y qué cara!

Actualizado 23/01/2020 16:17:05 CET

La Xunta prepara la vía para reclamar el IVA y Feijóo carga contra el Gobierno: "¡Qué jeta, qué morro y qué cara!"

Censura que el Gobierno "pague las facturas" a independentistas pero no a CC.AA, y que se quede 2.500 millones "para sus juergas presupuestarias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado Galicia está articulando los pasos a dar para responder a la decisión de Gobierno que dirige Pedro Sánchez de no pagar a las comunidades las cuantías derivadas de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 --200 millones en el caso gallego--, al tiempo que ha criticado con dureza la actitud del Ejecutivo estatal.

Tras el Consello de la Xunta, el también líder del PPdeG ha recordado que en agosto de 2018, poco después de que el anterior Gobierno de Sánchez tomase posesión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "comprometió solemnemente en su despacho que esto se arreglaba en 2019".

"En 2019 le propusimos un real decreto para arreglarlo y, cuando pensamos que esto se iba a solucionar con los presupuestos de 2020, ahora nos dice que no, que el dinero es suyo y que la culpa la tienen los anteriores. Qué jeta. ¡Qué jeta, qué morro y qué cara!", ha clamado Feijóo, visiblemente indignado.

Al tiempo, ha censurado que "pague las facturas" a los independentistas mediante la reforma del Código Penal mientras no abona lo que debe a las comunidades y ha sugerido que el Gobierno se queda con 2.500 millones del IVA de las autonomías -200 en el caso de Galicia-- para "sus juergas presupuestarias".

"Con el dinero de las comunidades estamos financiando las políticas electoralistas del Gobierno central", ha avisado, antes de anticipar que no le van a "callar". "Me tendrían que cesar como presidente para que me calle ante este atropello", ha dicho, para añadir, a renglón seguido, que en más de 30 años que lleva en la Administración pública nunca ha visto nada similar.

"Nunca hubo un atropello de modo tan impúdico y con gracietas incluidas diciendo que si ya no se puede pagar (después de 2019)", ha remarcado.

LA DECISIÓN, EN VÍAS DE PREPARACIÓN

Preguntado acerca de si, en este contexto, la Xunta presentará un recurso ante los tribunales, Feijóo no ha querido entrar en detalles, pero sí ha dado a entender que trabaja para atar los argumentos legales con los que poder combatir la decisión del Ejecutivo.

"Cuando tengamos la decisión hilvanada, lo diremos. Cuando tengamos alguna noticia que dar, la daremos. No nos gusta improvisar. Si está adecuadamente argumentada la haremos pública de inmediato", ha señalado, antes de advertir que lo que no va a hacer la Xunta es "reír las gracietas" del Gobierno central.