La Xunta presentará la próxima semana su propuesta de actualización del Plan de Normalización da Lingua Galega

Archivo - El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en el Parlamento gallego. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude presentará el próximo 15 de julio la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado en 2004 y cuya modificación había sido comprometida por la Xunta para el primer semestre de 2026.

La presentación será en un acto oficial en el que estará presente el conselleiro responsable, José López Campos. Precisamente, el pasado lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ya avanzó que el Pacto pola Lingua --en el que se enmarca este plan-- se presentaría "en muy pocos días".

Lo hizo en respuesta a preguntas de la prensa sobre el compromiso existente de presentarlo durante el pasado semestre. En esas mismas declaraciones, Rueda expresó que le hacía "gracia" que "algunos de los que están metiendo más prisa" son los que "no querían ni escuchar hablar del pacto". Con todo, agradeció el trabajo de los expertos que han participado en las reuniones celebradas.