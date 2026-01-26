La Xunta prevé que este martes haya clases y no contempla activar por ahora el nivel 2 de emergencia

Un coche circula lloviendo en Cuntis. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha defendido, tras la petición de algunos ayuntamientos como Vilaboa y Cuntis de activar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) por el temporal, que "no se aprecian en la actualidad circunstancias" que justifiquen dar este paso. En todo caso, subraya que los medios autonómicos están "en alerta operativa", preparados para "la movilización inmediata si lo requieren las circunstancias.

Según ha trasladado la Consellería de Presidencia, consultada por Europa Press, actualmente está activado el 'Plan especial de Protección Civil de Galicia ante o risco de inundacións' (Inungal), instrumento "específico y preferente de planificación" para la gestión de las situaciones de riesgo o emergencia como las comunicadas.

Cualquier cambio "significativo" en la situación, ha agregado, será "evaluado sin demora" para "adoptar las medidas procedentes conforme a la normativa vigente".

En cuanto a la suspensión de la actividad lectiva --este lunes no hubo clase ni transporte escolar en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra--, la previsión es recuperar la normalidad en la próxima jornada.

La Xunta recuerda que la suspensión de la actividad lectiva "constituye una medida de carácter excepcional" cuya adopción se rige por los protocolos establecidos en el marco del Plan de actuación ante situaciones meteorológicas adversas en el ámbito educativo, y que se acuerda "de manera coordinada" a través de la Comisión de Alertas Escolares.

LA PREVISIÓN ES QUE HAYA CLASE

Así, el Ejecutivo autonómico ha trasladado que la valoración de la situación prevista para este martes se hizo teniendo en cuenta los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET y por MeteoGalicia.

De acuerdo con la información facilitada, para la fecha indicada se encuentra activado exclusivamente un aviso de nivel amarillo por viento que "finaliza antes del inicio de la jornada escolar, sin que consten otras alertas que puedan implicar un riesgo grave o generalizado para la seguridad de las personas o para el "normal funcionamiento de los centros educativos".