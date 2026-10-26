La Xunta programa más de 40 actividades este noviembre en las bibliotecas para fomentar el uso del gallego

Archivo - Biblioteca pública de Azuqueca de Henares. - NACHO IZQUIERDO/AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que programará más de 40 actividades en sus bibliotecas durante el mes de noviembre para fomentar el uso del gallego con motivo de la celebración de una nueva edición del Mes de la Ciencia.

Así lo ha trasladado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello da Xunta de este lunes. Las actividades se enmarcan en las 700 medidas recogidas en el nuevo Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado a principios de este mes en el Parlamento, con los votos favorables de PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana.

El informe con la programación, elaborado por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Educación, Ciencia, Universidades e FP, ha sido presentado este lunes en la reunión semanal del Ejecutivo gallego.

En total comprende 44 actividades cuyo objetivo es acercar el conocimiento científico y tecnológico a todos los públicos, al tiempo que se potencia el uso del gallego en este ámbito. Para ello, se incluyen iniciativas que van desde talleres, cuentacuentos y sesiones de astronomía hasta exposiciones y conferencias.

En este sentido, las actividades se desarrollarán en las bibliotecas gestionadas por el Gobierno autonómico y en el servicio de A Furgoteca, el recurso de bibliotecas móviles que recorre las zonas rurales de las provincias de Lugo y Ourense.

Así, el programa se desarrolla en torno a varios objetivos: acercar la ciencia al conjunto de la ciudadanía mediante actividades divulgativas y participativas, despertar el interés por las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre el público general, y favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y de la alfabetización científica.

Las actividades se celebrarán en la Biblioteca Ánxel Casal y en la Biblioteca de Galicia, en Santiago de Compostela; en la Biblioteca Miguel Ángel Garcés, en A Coruña; en la Biblioteca de Lugo; en la Biblioteca Nós, en Ourense; en la Biblioteca Antonio Odriozola, en Pontevedra; en la Biblioteca Juan Compañel, en Vigo; y en los 30 municipios del interior de las provincias de Lugo y Ourense, a través de las bibliotecas móviles.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Dentro del ámbito científico, la oferta incluye talleres experimentales, propuestas de robótica y programación, sesiones de astronomía y observación del cielo, espectáculos de divulgación, conferencias y encuentros con personas investigadoras, así como exposiciones y muestras bibliográficas.

Además, se ampliará esta oferta a través de las bibliotecas escolares, espacios en los que se organizarán durante el mes de noviembre actividades específicas relacionadas con la lectura científica, los experimentos, los proyectos de investigación escolar y las exposiciones temáticas.

La iniciativa cuenta también con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, en esta edición, con un manifiesto elaborado por el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Jesús Sánchez García, especialista en arquitectura y urbanismo entre los siglos XVIII y XX.