La Xunta propone que el curso escolar 2026/27 arranque el 9 de septiembre y finalice el 21 de junio

Archivo - Dos profesoras con un grupo de alumnos el día que arranca el curso escolar en Galicia, en el CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela, a 8 de septiembre de 2022, en Triacastela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta propondrá en la Mesa Sectorial Docente --que se celebrará el próximo miércoles 13 de mayo-- que el curso escolar 2026/27 arranque el próximo 9 de septiembre y finalice el 21 de junio de 2027 para todas las etapas educativas, excepto los segundos cursos de FP básica, media y superior, que finalizarán el 15 de junio.

Así lo recoge el borrador de calendario que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP acaba de remitir a los sindicatos de la Mesa Sectorial --CIG, CCOO, ANPE y UGT--, en la que se abordará también la propuesta para reducir el horario lectivo del profesorado de Secundaria.

En el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, como ya se hizo en este curso, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como muy tarde, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

Asimismo, ha incidido en que, en el caso de 2º curso de Bachillerato, las clases finalizarán de acuerdo con las fechas previstas para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS

En cuanto a los períodos de vacaciones, las de Navidad irían del día 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; las vacaciones de Carnaval abarcarían el 8, 9 y 10 de febrero de 2027; y desde el día 22 hasta el 29 de marzo, ambos incluidos, para la Semana Santa.

Además, serían días no lectivos el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza) y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

La propuesta de orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Ley de educación LOMLOE para 4º curso de Primaria tendrán lugar entre el 26 y el 30 de abril, y para 2º de ESO se realizarán entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

En cuanto al período de adaptación para el alumnado de 4º curso de Educación Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá del 15 de septiembre.

REDUCCIÓN DE HORAS PARA EL PROFESORADO DE SECUNDARIA

Asimismo, también se elevará para análisis en la Mesa Sectorial la propuesta de trabajo entre la Consellería de Educación y las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF para "ampliar las mejoras recogidas en el Acuerdo de 2023", entre las que se encuentra la hoja de ruta para la "reconfiguración", ya desde septiembre, del horario del profesorado de Secundaria y de las Enseñanzas de Régimen Especial.

En concreto, esta medida supondría pasar de 20 a 18 las sesiones lectivas directas en el aula, "de manera que el profesorado pueda dedicar ese tiempo a atender otras necesidades de carácter escolar" como atención al alumnado, atención a las familias y desarrollo de proyectos educativos y protocolos.

Otra de las propuestas que se llevará a la Mesa Sectorial es el incremento de las horas de dedicación al cargo que ejercen los equipos directivos en los centros escolares.

En términos generales, la Consellería ha recordado que estas personas ganarán unas dos horas más a la semana para atender estas funciones específicas, con unos máximos de dedicación que varían según la tipología del cargo (dirección, jefatura de estudios, secretaría y vicedirección) y el tipo de centro por número de alumnos matriculados.