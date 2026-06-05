La Xunta propone decorar con motivos portuarios el mayor depósito de betún de Vilagarcía para un menor impacto visual

Comparativa del tamaño de uno de los depósitos de betún. - AYUNTAMIENTO DE VILAGARCÍA

PONTEVEDRA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudos do Territorio (IET) ha propuesto realizar una creación artística en pintura o escultura con motivos portuarios en el depósito de mayor tamaño de la nueva terminal de almacenamiento de betún en el puerto de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por acuerdo del Consello da Xunta en diciembre de 2024.

Así lo recoge el informe de impacto ambiental del proyecto hecho publico este viernes, que indica que, en lo referente al paisaje, las instalaciones supondrán un "cambio" debido a las dimensiones de la infraestructuras proyectadas, las cuales serán visibles desde la zona litoral y desde varios elementos de interés paisajístico y patrimonial próximos.

El proyecto, promovido por la empresa Betunes Gallegos SLU, se desarrollará en dos parcelas e incluirá la instalación de una tubería de interconexión entre ambos espacios, almacenamiento y el muelle.

"Durante la tramitación del PIE se tuvieron en cuenta los criterios de integración propuestos por el IET proponiendo como medida correctora una solución para el depósito de mayor tamaño que consiste en realizar una creación artística en pintura o escultura con motivos portuarios", recoge el informe de impacto ambiental.

En relación al cierre existente, proponen cubrirlo con plantas trepadoras por el borde interno --colgando hacia el exterior-- y establecen criterios de elección de colores, iluminación y pavimentos.

De esta forma, consideran que ambas medidas son adecuadas y contribuyen a disminuir la intensidad y a integrar los volúmenes en el entorno, pero puntualizan que la intervención artística debe de ser "de calidad y carecer de elementos publicitarios comerciales".

ALEGACIONES AYUNTAMIENTO

Sobre las consecuencias del impacto visual de los depósitos ha alertado el Ayuntamiento de Vilagarcía, en un comunicado, donde ha recordado que presentó una alegación al proyecto en este sentido.

Uno de los depósitos, ha denunciado el consistorio local, tendrá 27 metros de alto por 30 de diámetro, lo que equivale a un edificio de ocho plantas y será una de las "principales construcciones" de Vilagarcía.

"En cuanto al volumen, dentro de ese cubículo entraría entero el palacete de los duques de Terranova, situado a escasos metros del parque", ha detallado el consistorio.

El gobierno local ha insistido en que "siempre defendió y defenderá el crecimiento del puerto", pero "no así ni a cualquier precio". "Toda persona sensata entiende que instalar un depósito de 27 metros de alto por 30 de ancho a pie de la calle Valle Inclán y a escasos metros de un elemento patrimonial como es la Casa dos Terranova no tiene justificación posible", ha señalado el consistorio.

OTROS PUNTOS DEL INFORME

El informe también pone el foco en las emisiones a la atmósfera, concretamente en los olores. Ante esto el promotor presentó un estudio en el que identificó "potenciales focos de olores" y presentó diferentes medidas.

Entre ellas, ha propuesto controlar la temperatura del betún, ejecutar tanques cerrados sin respiraderos abiertos permanentemente y con un diseño que minimice la superficie libre del producto caliente.

Asimismo, propone realizar un programa de mantenimiento preventivo de los elementos y reparación inmediata de fugas en las válvulas, bridas, conexiones y venteos y diseñar una adecuada altura de los venteos.

El promotor deberá realizar una monitorización de olores una vez puesta en marcha la instalación con el objetivo de evaluar las medidas implantas y la necesidad de medidas adicionales.

Si existiesen quejas o denuncias o si comprueban que las medidas protectoras no son suficientes y se detectan olores, apunta, deben realizar un estudio olfatométrico y otro de dispersión de olores en el entorno de la instalación llegando a los núcleos de población más próximos.

La Xunta señala que las instalaciones proyectadas se localizarán íntegramente en terrenos del puerto, un ámbito "totalmente urbanizado con un uso industrial", por lo que no constan bienes del patrimonio cultural. Sin embargo, recuerda la proximidad de elementos protegidos como la Casa dos Duques de Terranova y la Casa de González-Garra y Calderón.

El proyecto, según el informe ambiental, no se localiza en ningún espacio natural protegido, tampoco sobre ninguna de las zonas húmedas recogidas en el inventario de Galicia, la zona no es área prioritaria para la avifauna amenaza y/o en zonas de protección.

Con todo, recoge que el proyecto está incluido dentro del ámbito de aplicación del plan de recuperación de la subespecie escribano palustre iberooccidental, pero no está prevista ninguna afectación sobre la especie, "al no confirmarse la existencia de ninguna zona húmeda en el ámbito de actuación".

Por ello, la parte ambiental concluye que el proyecto no prevé efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y "es compatible" con la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Finalmente, las diferentes evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan unas condiciones relativas a la protección de la atmósfera, de la población y la salud, las aguas, lechos fluviales, o relativos a la gestión de residuos, integración paisajística, eficiencia energética, etc.

EL PROYECTO

En la primera parcela se construirán tres nuevos tanques de almacenamiento con una capacidad total de 31.000 metros cúbicos, y se harán obras de desmantelamiento de las instalaciones existentes, construcción de edificaciones auxiliares e instalación de tuberías para la conducción del betún desde el puerto. Se estima un almacenamiento anual de 250.000 metros cúbicos.

En la otra parcela se pondrá en marcha una instalación existente con capacidad para 6.000 metros cúbicos, incluyendo mantenimiento y reparación de tanques, tuberías, edificaciones, sistemas eléctricos y otros equipos, con capacidad de 70.000 toneladas anuales.