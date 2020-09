La Xunta propone mamparas y semipresencialidad para sortear el metro y medio de separación en bachillerato y FP superior

Educación prepara un plan de contingencia para la enseñanza virtual y el Consello aborda este jueves la creación de un Comité Educativo

Los centros gallegos se encuentran preocupados ante las dificultades para adaptar el funcionamiento de la actividad y la falta de espacios a los requisitos sanitarios y de seguridad por la COVID-19 establecidos en el protocolo definitivo aprobado por la Xunta. La Consellería de Cultura, Educación e Universidad ha propuesto este jueves una alternativa: semipresencialidad voluntaria o colocación de mamparas, al menos para grupos de bachillerato y de FP superior.

La semipresencialidad estará dirigida a aquellos centros que presenten dificultades de adaptación, debido al número de enseñanzas que imparten, a la alta matricula o por la falta de espacios para poder adaptarse al metro y medio de separación entre alumnos, aunque Educación insiste en que se trata de una posibilidad de carácter voluntario y que, en todo caso, deberá ser autorizado por la Inspección educativa.

Por otro lado, se permitirá la instalación de mamparas protectoras en aulas o talleres para mantener la separación necesaria entre alumnos. La Xunta destaca que esta medida ya está avalada por el Comité Clínico que asesora a la administración sobre la evolución de la pandemia y, en todo caso, asegura no supone un paso atrás al compromiso de incrementar profesores en secundaria para aplicar los desdobles necesarios.

Esta medida se anuncia una semana después de la reorientación del protocolo autonómico ante el coronavirus en materia educativa, en el que se amplió al distancia de seguridad entre el alumnado en el aula y se reforzó el uso de mascarilla en los centros. Este cambio cogió por sorpresa a los equipos directivos, que ya habían trabajado y planificado el curso en función de las instrucciones anunciadas antes del verano.

No obstante, estas nuevas acciones no se aplicarán para infantil, primaria y educación especial, en los que el alumnado se organiza en grupos de convivencia estable y no necesitan mantener la distancia de separación de 1,5 metros.

PLAN DE CONTINGENCIA

Todo ello lo ha avanzado el nuevo responsable del ramo, Román Rodríguez, en la reunión del Consello Escolar de Galicia, en la que estuvo acompañado del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y en la que han participado representantes docentes, de anpa, sindicatos y de la administración local, entre otros.

Educación también ha anunciado que el Consello da Xunta abordará este jueves la creación de un Comité Educativo que, en coordinación con el comité clínico de expertos, servirá de órgano asesor para tomar decisiones vinculadas al desarrollo de la actividad lectiva y evaluaciones en función de la situación sanitaria y se centrará en metodología, contenidos y posibilidades de impartir docencia.

A mayores, se está trabajando en un Plan de Contingencia para la Enseñanza Virtual o semipresencial que prevé un refuerzo de equipos, formación para los docentes y contenidos educativos, que se aplicará a todas las etapas educativas.

El titular de Sanidade, por su parte, ha explicado que el Gobierno gallego actualizará el protocolo de gestión de brotes, que está vigente desde el mes de abril, y se habilitará un sistema de información para toda la comunidad educativa y para que las familias puedan conocer la situación de contagios en los centros.

García Comesaña quiso hacer una llamada a la tranquilidad de las familias y ha asegurado que la jefatura territorial de Sanidade actuará en aquellos casos en los que se detecte un brote.

PROTOCOLO DE COMEDORES

Por otro lado, Rodríguez ha señalado que se impulsará un protocolo de actuación específico para el funcionamiento de los comedores escolares, que se someterá a la evaluación del comité clínico de expertos, y se ha comprometido con las asociaciones de padres y madres a incrementar las cuantías de las ayudas concedidas por la Consellería de Educación anualmente para facilitar la adaptación del servicios.

Esta decisión fue trasladada a la Federación Olívica de ANPA y a la Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos de Pontevedra, que también han confirmado que mantendrán el servicio que venían gestionando en cursos pasados.

"UN PASO ATRÁS"

La CIG-Ensino ha calificado el encuentro de "altamente decepcionante", y ha acusado a la Xunta de estar dando "pasos atrás" con las medidas de distanciamiento aprobadas a finales de agosto, con el objetivo de "evitar hacer una contratación masiva" de profesorado que resulta "necesaria para hacer los desdobles".

"Ellos mismos hacen la ley y hacen la trampa", ha censurado Suso Bermello, quien ha certificado que Educación ha experimentado "un mero cambio de titular", pero no de líneas de actuación.

Desde ANPE, por su parte, ha defendido al necesidad de garantizar un enseñanza "totalmente presencial" y ha criticado que no se ofreciese una adecuada formación a los trabajadores ni para una hipotética modalidad 'online' ni ante la COVID-19.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de rebajar la ratio de alumnado para garantizar la distancia de seguridad, y aplicar desdobles, además de la evaluación de riesgos en todos los centros educativos.

Los sindicatos han avanzado, además, que se prevé en menos de 15 días una reunión nacional del comité intersectorial con Educación y Sanidad.