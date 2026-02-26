Xunta ratifica su apuesta por una sanidad "más humana" con la nueva sala de espera de Oncología del Clínico de Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participa en la inauguración de la nueva sala de espera de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este jueves los avances de Galicia en el tratamiento y prevención del cáncer y ha defendido la importancia de seguir avanzando en un modelo sanitario humanizado, "que ponga el bienestar de los pacientes en el centro". De esto es ejemplo, ha señalado, la nueva sala de espera de Oncología del Hospital Clínico de Santiago, recién construida.

Así lo ha señalado esta mañana tras visitar la sala, un acto en el que estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como por profesionales sanitarios y representantes de los pacientes.

La Xunta invirtió un millón de euros en la transformación de la terraza de este hospital en un espacio acogedor al servicio de los pacientes oncológicos, que se podrá usar desde este mismo lunes. Se trata de un área renovada, con vistas, con nuevo mobiliario y más comodidades.

"Esto contribuirá a mejorar un poco todo lo que rodea el efecto tremendo de tener una enfermedad oncológica o de estar esperando un diagnóstico, por supuesto, para los pacientes, pero también para los familiares y los cuidadores, que también hay que pensar en ellos", ha asegurado.

El titular del Ejecutivo gallego ha enmarcado esta iniciativa en una estrategia global de "humanizar" las salas de espera. Así, ha recordado que ya se están realizando actuaciones en este sentido en Vigo, además de que hay trabajos previstos en Ourense y Ferrol. En A Coruña y Lugo ya se acometieron mejoras recientemente; y en Pontevedra se incorporarán en el nuevo hospital, con salas de espera humanizadas.

"Estos pequeños avances a veces son mucho más importantes de lo que creemos", ha afirmado, al tiempo que insistió en que "hay diferencia entre estar pasando un rato que nunca es agradable y que te des cuenta también de que se están preocupando por ti".

AVANCES CONTRA EL CÁNCER

En su intervención, Rueda ha enumerado algunas de las iniciativas pioneras que está impulsando Galicia en el tratamiento y prevención del cáncer. Entre ellas, la creación de hospitales de día oncológicos en los hospitales comarcales de la Costa da Morte, en Cee, y en Barbanza, en Ribeira; el proyecto Xenoma Galicia, que esta misma semana comenzó una nueva fase y que es uno de los de mayor envergadura del mundo; o la ampliación y extensión de los programas de cribado.

También la relevancia del centro de terapias avanzadas CAR-T, que este año comenzará a fabricar sus propias terapias; y del centro de protonterapia, cuyas obras están a punto de finalizar. Sobre este último, se estima que empiece a tratar a los primeros pacientes a finales de este año o principios del próximo, "lo que convertirá a Galicia en la primera sanidad pública en ofrecer este tratamiento".