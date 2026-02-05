La Xunta refuerza los buses a Vigo para garantizar la movilidad de los afectados por la suspensión del tren

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ante la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias en la jornada de este jueves con origen y destino Vigo por parte de Renfe, la Xunta ha contactado con la empresa concesionaria de esta línea para articular refuerzos por carretera en este tramo del eje atlántico.

En concreto, ya se han habilitado refuerzos entre A Coruña y Vigo a las 10,00 y a las 11,00 horas, así como en el sentido contrario a las 10,45 horas. También se han reforzado los trayectos A Coruña-Vigo a las 13,00 horas, Santiago-Vigo a las 15,15 y a las 16,00 horas, y Vigo-Santiago a las 15,30. Además, se sigue analizando la situación de cara a realizar más refuerzos se fuera necesario.

La directora xeral de Mobilidade, Judit general de Movilidad, Judit Fontenla, ha criticado que el Gobierno central no haya ofrecido alternativas a los usuarios ante la suspensión de las conexiones ferroviarias. La directora xeral ha afirmado ser consciente de la complejidad de situaciones excepcionales como esta, pero ha insisido en que Renfe "no puede dejar a los usuarios sin alternativa y este tipo de cuestiones están dejando de ser excepcionales para ser frecuentes".

Al margen de esta situación puntual, la Administración autonómica viene reclamando información sobre la situación actual y el mantenimiento preventivo que se está haciendo de la red ferroviaria en Galicia, y si es el idóneo para "adelantarse a la acumulación de defectos, evitar su deterioro progresivo y mantener la calidad del servicio".

"No se trata sólo de gestionar una situación meteorológica dada, sino de ejecutar un mantenimiento preventivo eficaz sobre drenajes y taludes que permita a la red soportarla sin llegar al colapso del servicio", ha aclarado.