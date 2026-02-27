La Xunta reivindica un crecimiento "más sostenible" y "sólido" y que Galicia resiste "mejor" a Trump

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha reivindicado que el producto interior bruto (PIB) de Galicia crece de manera "más sostenible" y tiene "unos componentes más sólidos" en esta evolución al alza que la media española. Además, entiende que la economía gallega resiste "mejor" las turbulencias del panorama internacional.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa para analizar los datos del PIB de 2025 que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE), que muestran que el aumento en la comunidad gallega es del 2,6%, frente al 2,8% del conjunto estatal, y también recoge un estancamiento de las exportaciones.

En primer lugar, el titular de Facenda ha visto "muy positivo" que Galicia cerrase el pasado año con un alza del 2,6% de su economía, que "mejora una décima la previsión revisada por la Xunta". Al elaborar los presupuestos del año pasado, estimaba un incremento del 2,1% y la revisión lo elevó al 2,5%.

Ha destacado, a continuación, que "consolida un periodo de crecimiento sostenido de más de cinco años creciendo después de la pandemia, mejorando la previsión inicial".

En cuanto a la composición de esta evolución, ha señalado que, a su juicio, es "más sostenible que la media nacional, porque se basa sobre todo en el crecimiento de la inversión, formación bruta de capital" y una demanda externa que "aunque está afectada por lo que está pasando --se ha referido a "los aranceles de Trump"-- resiste y aporta en positivo".

Todo ello, según ha resaltado Miguel Corgos, "deriva en una mayor productividad de la economía gallega".

En el ámbito de la construcción, ha indicado que "refleja el esfuerzo de la Xunta en apostar por este sector y por paliar la necesidad de vivienda, el exceso de demanda aumentando la oferta".

Así las cosas, y a modo de balance desde finales de 2019, el conselleiro ha apuntado a una "respuesta más resiliente y una salida más dinámica primero y luego en paralelo", en comparación con España, de modo que Galicia "mantiene dos puntos de crecimiento acumulado sobre la senda nacional".

En términos de empleo "también se alcanzan los objetivos, lo que permite resistir este ciclo de competencia y aranceles", según ha afirmado.

Esto último lo ha calificado de "especialmente importante porque --Galicia-- es una economía muy abierta e internacionalizada y depende mucho" del exterior.

"El efecto de los aranceles, si bien no es muy importante para nuestra economía, sí que indirectamente afecta a los principales socios, como Francia, Portugal o Alemania", ha constatado.

Asimismo, ha asegurado que la economía gallega "sigue mejorando su convergencia con una tendencia superior a la media", y ha dado datos de su relación con la media europea.

Preguntado por el hecho de crecer menos que la media española, ha dicho que son "apenas dos décimas de diferencia" y lo ha atribuido al "componente del consumo que deriva de la estructura demográfica de la comunidad", con población mayor de 65 años "que tiene unas pautas de consumo menor que población activa".

En este escenario, el responsable de Facenda espera continuar "así", si bien "siempre se quiere mejorar", y ha descartado que revisar las previsiones para este año 2026 esté "ahora mismo" sobre la mesa, aplazando dicha decisión, de tomarla, a "por lo menos que pase la primavera".

FORO-ABANCA

Este viernes también ha sido publicado el indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica, que refleja que el crecimiento de la economía gallega "suaviza su intensidad" en el comienzo del invierno, al crecer un 3% en términos interanuales en diciembre.

"Este valor supone una décima menos que en noviembre, manteniendo a la media anual en el 3,2% y la del último trimestre en un 3,1%", según apunta. En cuanto a las distintas variables, sobresale el transporte marítimo de mercancías.