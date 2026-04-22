La Xunta reivindica su modelo forestal y afea los "mantras" de la oposición, que lo ve "desbordado y fracasado"

Varias personas observan el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado este miércoles el modelo forestal de la Xunta de Galicia, poniendo el foco en su presupuesto y su acciones preventivas y afeando lo que ha calificado de "mantras" de la oposición, que lo ven "desbordado" y "fracasado".

La responsable autonómica ha acudido al pleno del Parlamento de Galicia para responder a dos interpelaciones acumuladas, una del PSdeG y otra del BNG, sobre la defensa del monte y la prevención contra incendios forestales.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha subrayado que los incendios ya no responden al patrón estacional habitual, por lo que centrar la campaña preventiva en el verano, ha indicado, "ya no funciona". "Responde al abandono del rural y a una nueva realidad medioambiental, que adelanta y alarga la época de riesgo. Esto hace los incendios "todavía más imprevisibles", ha afirmado.

Para la socialista, la Xunta defiende un modelo "reactivo" frente al "preventivo" por el que tendría que apostar.

"Los números son demoledores. Entre 2009 y 2025, el Gobierno gallego dejó sin ejecutar 2.278 millones de euros en programas de medio rural, según datos oficiales facilitados por el propio Ejecutivo. Casi 200 millones eran para prevención e infraestructura forestal", ha recordado.

A esto ha sumado las ayudas a comunidades de montes vecinales convocadas en 2025, "que se resolvieron con más de un año de retraso", o las franjas secundarias comprometidas en 2025 "que se quedaron sin limpiar". "A día de hoy, los propietarios de las parroquias priorizadas para este año aún no saben ni cuándo se va a actuar en sus montes. Es el patrón del PP: anunciar mucho y ejecutar poco", ha señalado.

"La responsabilidad tiene nombre: Alfonso Rueda y el Partido Popular", ha concluido Dacosta.

BNG: "MÁS PROPAGANDA Y CERO CAMBIO"

Por su parte, la diputada nacionalista Montserrat Valcárcel ha arrancado su intervención censurando el debate acumulado de las interpelaciones, "lo que supone diluir" la discusión.

"Más propaganda y cero cambio de modelo", ha sintetizado Valcárcel, insistiendo en el "fracaso" de la política forestal de la Xunta. "En Galicia tenemos renuncia y eucaliptización como estrategia encubierta (...). Un modelo donde el territorio funciona como lanzallamas", ha denunciado.

La nacionalista ha ironizado con que los populares hayan pasado de "negar el cambio climático" a "usarlo como su explicación de cabecera, como si fuera el único culpable". "Pero es un paso meramente retórico, no hay políticas", ha lamentado, poniendo el foco en que no es que haya una falta de profesionales, "sino que no les dan ni recursos ni estabilidad".

Además, ha afeado que haya líderes del PP que acusen a los brigadistas de provocar los incendios y otros que los minimicen. "Eso es lo que hacen: culpan a otros o restan importancia, pero nunca miran para el modelo que han construido ni hacia las decisiones que han tomado", ha afirmado, sumando lo que ha calificado de "excusa ideal: que el monte es privado".

XUNTA REIVINDICA SU PLAN, CON MÁS INVERSIÓN

En su intervención, la conselleira ha subrayado que los incendios forestales son una realidad "compleja" que afecta a la comunidad "de forma recurrente" y que, por tanto, "requiere planificación, recursos y capacidad de respuesta".

"Por eso si hay una partida presupuestaria donde no se puede escatimar es en la lucha contra ellos. Y eso es lo que hace la Xunta, que un año más incrementa la cantidad destinada a este concepto", ha apuntado.

Sobre esto, ha explicado que la actualización del Pladiga 2026, contempla "la mayor inversión de su historia", con 213 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al año anterior.

Entre sus objetivos generales, ha continuado, está la reducción del número de fuegos y la superficie quemada, gestionar la biomasa en zonas estratégicas, promover la diversidad de usos del territorio, concienciar a la población y fomentar la colaboración entre administraciones, entre otras cosas.

También en esta línea ha citado algunas acciones previstas para este año como es la colaboración con los ayuntamientos mediante el convenio con Seaga para gestionar biomasa y revisar los planes municipales, así como fomentar la silvicultura preventiva con ayudas específicas.

En cuanto a la gestión de fajas de protección, ha explicado que entre 2008 y 2024 se han inspeccionado unas 2,4 millones de parcelas en una superficie de más de 100.000 hectáreas.

Respecto al convenio con Seaga, ha apuntado que en 2025, 291 ayuntamientos se adhirieron al sistema y 268 aprobaron su plan municipal, lo que representa "una cobertura muy amplia del territorio".

"En 2026 se da un paso más con un nuevo convenio, con una duración de cuatro años y un presupuesto de 61 millones de euros, lo que supone algo más de 15 millones por año, a los que hay que sumar 10 millones de euros anuales del fondo específico de limpieza de fajas", ha detallado.

Si bien ha lamentado que la Fegamp como entidad no se haya sumado, ha remarcado que sí lo han hecho más de 200 ayuntamientos "a los que nadie ha obligado a firmar nada".

La conselleira también se ha acordado del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), con autonomía operativa y con más de 20 trabajadores encargados de analizar, investigar, en caso de ser necesario, poner a disposición judicial a responsables de fuegos forestales.

Además, ha avanzado que pronto se pondrá en marcha una nueva aplicación para alertar de los incendios, que permitirá enviar fotos y localización.

Por último, la conselleira ha lamentado que la oposición no acuda al Parlamento a "buscar respuestas", dado que traen "conclusiones de antemano". "Venir aquí a decir que no se hace prevención es desprestigiar el trabajo de todo el servicio de defensa do monte", ha censurado.

Para María José Gómez, son "clamorosas" las "contradicciones" socialistas y nacionalistas, que "callan en Madrid" y "aquí exigen con aspavientos". "Menos lecciones y más coherencia", ha concluido.