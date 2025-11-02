La Xunta reivindica el programa de envejecimiento activo Benestar en Balnearios como "referente de la Galicia Calidade"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha visitado este domingo a un grupo de beneficiarios del programa Benestar en Balnearios y que pasarán diez días en las termas de Cuntis. Allí, ha puesto en valor esta iniciativa de envejecimiento activo y que ha calificado de "referente de la Galicia Calidade que busca garantizar siempre lo mejor para todos los gallegos".

En esta línea, ha recordado que este año más de 1.270 personas se benefician de este programa que se desarrolla en 16 establecimientos de la comunidad en régimen de pensión completa durante diez días. En concreto, este año son 66 los turnos establecidos, una medida que permite que esta iniciativa llegue a más usuarios.

El objetivo, tal y como ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, es que las personas mayores de 60 años tengan la posibilidad de disfrutar de unos días de descanso, ocio y salud.

Por otro lado, la conselleira ha visitado la residencia de mayores pública autonómica Volta do Casto en Santiago, en la que la Xunta está desarrollando diferentes actuaciones por valor de 300.000 euros y que permitirán realizar mejoras en la infraestructura del centro.

De este modo, la conselleira ha explicado que se están cambiando todas las tuberías de agua, al tiempo que se realizan tareas de impermeabilización de la fachada. Además, las actuación van a permitir instalar un sistema de energía fotovoltaica para mejorar la eficiencia.