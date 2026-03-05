La Xunta replica a la Fegamp que ya hubo prórroga para alegar a la ley de administración local y que hay que avanzar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha replicado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, Alberto Varela, se ha quejado de que hubiera deseado más "tiempo" para realizar alegaciones, que ya hubo "prórroga" del plazo de audiencia pública y que es necesario "poder continuar" con la tramitación del texto.

La Consellería de Presidencia ha trasladado que el anteproyecto de esta ley es "fruto de un proceso participativo amplio y riguroso, que incluyó diversos estudios, congresos y actividades dirigidas a conocer la visión del mundo local gallego".

"En este camino, la Fegamp tuvo la oportunidad constante de participar activamente para defender los intereses de las entidades que representa aunque no siempre lo estimase oportuno", continua el departamento autonómico, quien relata algunos pasos dentro del proceso como la realización de encuestas a las entidades locales y a los ciudadanos, o la elaboración de informes y trabajos sobre la situación de otras normativas autonómicas y europeas, sobre todo las más recientes.

También, por ejemplo, varios convenios con universidades y otras entidades para la actualización del marco normativo en materia de administración local o para el estudio de la planta local y el impulso de fórmulas de colaboración municipal.

Por otra parte, ya dentro del procedimiento de la tramitación, la Xunta apunta que el conselleiro, Diego Calvo, recordó por carta al presidente de la Fegamp que "el plazo de exposición pública y audiencia ya fue prorrogado precisamente para alcanzar el mayor consenso posible".

ESGRIME QUE NO SE PUEDE PEDIR "TODO EL TIEMPO DEL MUNDO"

"Pero pedir todo el tiempo del mundo, como se desprende de las declaraciones del presidente de la Fegamp sería incompatible con poder continuar con la tramitación administrativa y que los ayuntamientos puedan verse beneficiados de las mejoras de financiación lo antes posible", ha contrapuesto.

La Xunta también pone el foco en que "desconoce" si las alegaciones presentadas por la Fegamp "expresa el sentir de todas las entidades locales que representa, tal y como le pidió también el conselleiro en la citada carta, incluyendo el resultado de las votaciones efectuadas en el seno de la Comisión Executiva, con el objetivo de conocer y valorar con precisión el peso de cada alegación en el conjunto del territorio gallego y ponderar las distintas sensibilidades municipales y provinciales".

"Una vez aprobado el proyecto de ley, se iniciará la tramitación parlamentaria, donde la norma podrá seguir enriqueciéndose con las aportaciones de los distintos grupos con representación en la Cámara gallega. Toca ahora analizar las aportaciones recibidas para continuar enriqueciendo una ley que resulta esencial para el municipalismo gallego", ha concluido.