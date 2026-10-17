La Xunta reserva 2,5 millones de sus presupuestos a ayudas para que ayuntamientos compartan personal especializado

Diego Calvo visita el complejo deportivo de Cabana de Bergantiños, en A Coruña, a 17 de octubre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes reservará 2,5 millones de los presupuestos de 2027 a "fomentar la cooperación entre ayuntamientos" con la nueva orden de ayudas 'Concellos en Rede', que permitirá financionar gastos corrientes derivados de compartir profesionales especializado, como arquitectos, técnicos, brigadas o servicios de gestión administrativa, entre otros.

Esta se sumará a otras línea "históricas" que este departamento autonómico destina a dar apoyo económico a los municipios gallegos, según ha avanzado el conselleiro, Diego Calvo, en una visita al complejo deportivo municipal de Cabana de Bergantiños (A Coruña), en el que se va a actuar en el marco de apoyo a proyectos municipales estratégicos.

El programa 'Concellos en Rede' está ligado a los cambios que pretender introducir la nueva ley de administración local, actualmente en tramitación parlamentaria. La norma contempla nuevas fórmulas que permiten la creación de agrupaciones de municipios para compartir personal técnico especializado o las áreas funcionales de carácter temporal para prestar servicios y desarrollar actuaciones conjuntas.

"Somos conscientes de que los pequeños ayuntamientos tienen a veces dificultades para poder contratar profesional técnico especializado. Vamos a facilitar que los ayuntamientos colaboren, que compartan ese tipo de personal y pueda ser más viable", ha explicado Diego Calvo.

MÁS AYUDAS EN EL MARCO LOCAL

En paralelo, la Xunta incrementará la partida destinada al banco municipal de maquinaria, que ascenderá a casi 1,6 millones de euros con la intención de llegar a unos 40 ayuntamientos de toda Galicia. Esta medida, puesta en marcha este año con una dotación de algo más de un millón de euros, tiene como objetivo contribuir a financiar la adquisición de maquinaria y vehículos ligeros para la protección del medio ambiente y el espacio natural.

En los presupuestos de 2027 se recupera también la orden plurianual activada en el periodo 2024-2025 con la que el Gobierno gallego destina 3,5 millones para obras de mejora energética en las infraestructuras municipales. La medida, cofinanciada con fondos Feder, va dirigida a localidades de menos de 30.000 habitantes.

Aparte de estas líneas destinadas a ayuntamientos, la Xunta aumentará en 2027 la cuantía del Plan específico de acción comunitaria, que pasa de tres millones a cuatro. Con ellos se quiere dar una mayor respuesta a una medida que facilita anualmente la mejora de las infraestructuras y de los equipamientos a las asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas para el desarrollo de su actividad.

MEJORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CABANA

Las actuaciones previstas en el complejo deportivo de Cabana, motivo de la visita de Diego Calvo, se centran en la reforma del mismo, lo que incluye la piscina, el campo de fútbol y el polideportivo. En el caso de la piscina, se refuerza el aislamiento y la protección contra la corrosión; en el pabellón polideportivo se instalará nuevo equipamiento, y en el campo de fútbol y en el local social se reformarán diferentes espacios.

Según ha explicado el conselleiro, una de las características de los proyectos municipales de carácter estratégico es que, aunque se localicen en un ayuntamiento concreto, su repercusión puede extenderse al ámbito supramunicipal o comarcal y, además, contribuyen a fomentar la economía de los ayuntamientos gallegos.