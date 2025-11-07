La Xunta solicita al Ministerio de Cultura el depósito en la Fundación Cela del original inédito de 'La colmena'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha solicitado al Ministerio de Cultura el depósito en la Fundación Camilo José Cela del original mecanoscrito de 'La colmena', hallado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

Así se lo ha comunicado este viernes al ministro de Cultura mediante una carta firmada por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, también en calidad de presidente del Patronato de la Fundación Pública Camilo José Cela.

La pasada semana, ElDiario.es adelantó que el original inédito de 'La colmena' que Cela envió a la censura en 1946 había sido encontrado por un investigador en un archivo de Alcalá. Esta semana el Ministerio de Cultura ha confirmado el hallazgo.

El Gobierno gallego señala que el objetivo es que pase a formar parte de la colección conservada en la sede de Padrón (A Coruña) de cara a velar por el cumplimiento de los propios deseos del Premio Nobel de que su legado permaneciese unido.

En el escrito se expresa la disposición de la Xunta para que este documento, enviado por el autor a la censura en 1946, pueda pasar a formar parte del propio manuscrito de 'La colmena', que fue donado por Cela a la entidad y que desde 2012 es patrimonio inmaterial del pueblo gallego.

Esta herencia contiene los manuscritos de sus 14 novelas publicadas, así como 52 de obra menor, además de una biblioteca de más de 60.000 monografías y una hemeroteca con más de 42.000 ejemplares de publicaciones periódicas.

Asimismo, en esta carta, López Campos ha aprovechado para invitar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a conocer de primera mano la fundación y su peso cultural, de modo que se puedan abrir fórmulas de colaboración para que este original o cualquier otra referencia que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio de Cultura.