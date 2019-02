La Xunta solicitará al Gobierno invertir los 125 millones de superávit de 2018 en educación y sanidad

Publicado 14/02/2019 15:13:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta solicitará al Gobierno central poder invertir el total del superávit de 2018, que asciende a 125 millones de euros, en "mejorar servicios públicos sanitarios, educativos y sociales", tal y como ha anunciado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión con su Ejecutivo.

"Al Gobierno, esté en funciones o no, le solicitaremos que nos dejen gastar lo que es nuestro", ha manifestado el titular de la Xunta, recordando que la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 --prorrogados a 2019 tras tumbarse este miércoles las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso-- permite a las comunidades ejecutar sus beneficios.

"No hay ninguna justificación para que no nos dejen", ha aseverado Feijóo, que ha advertido también que Galicia "no va a financiar excesos" de otras comunidades "incumplidoras". Para ello, ha incidido en que la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera --órgano encargado de coordinar la Hacienda estatal con las autonómicas-- podría "autorizar" el gasto de este superávit.

Con todo, el titular de la Xunta ha celebrado que la Comunidad gallega obtiene "por primera vez desde el año 2002" un saldo positivo, además de ser la autonomía "que mejor paga" las facturas a proveedores, puesto que lo hace en una media de 13,3 días, 22 menos que la media de las comunidades.