La Xunta sube el límite de renta para el acceso a la vivienda protegida

El presdiente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, en la rueda ed prensa posteiror al Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha subido el límite de renta para poder acceder a la vivienda protegida, una medida que se incluye en la Estrategia de impulso de la vivienda protegida de Galicia aprobada este lunes por el Consello.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha destacado este lunes en rueda de prensa que esta medida busca ampliar los límites para que "más gente pueda tener derecho a optar a estas viviendas", en línea con lo anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Tal y como ha detallado Rueda en la rueda de prensa en la que también ha comparecido la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, esta medida se incluye en citada Estrategia que contempla que esta ampliación de los ingresos máximos al mes se haga extensiva no solo a la vivienda de promoción directa de la Xunta, sino también a la protegida construida en colaboración público-privada por promotores privados o cooperativas con ayudas del Gobierno gallego.

Asimismo, el documento aprobado este lunes por el Consello recoge la reducción de la carga impositiva para las viviendas protegidas al asegurar que la Xunta bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos y solicitará al Estado que reduzca el impuesto de valor añadido (IVA) al 4%.

Además, ha avanzado que habrá ayudas para que los ayuntamientos rehabiliten viviendas municipales para destinarlas a vivienda protegida y para que los promotores que construyan inmuebles protegidos tengan apoyo para abaratar el coste de construcción.

Al respecto, la conselleira ha destacado que Galicia tiene la suerte de "contar con un sector totalmente implicado" que va de la mano de la Xunta, pero ha considerado necesario "buscar un equilibrio entre los precios máximos de la vivienda y las ayudas que haga atractivo y que haga viable la construcción de vivienda".