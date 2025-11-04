La Xunta tacha de "fraude a los gallegos" el decreto del Gobierno que regula las repotenciaciones eólicas en España

Archivo - Un parque eólico, a 28 de marzo de 2025, en Muras, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha tildado de "fraude a los gallegos" el nuevo decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que regula las repotenciaciones de parques eólicos en España y ha reclamado la retirada del recurso de insconstitucionalidad contra la normativa gallega.

Según ha trasladado el departamento autonómico en una nota de prensa, Lorenzana ha considerado "una irresponsabilidad absoluta" que el Gobierno apruebe ahora esta norma cuando hace pocas semanas presentó un recurso de inconstitucionalidad "contra Galicia" por este motivo.

"Con una mano, el Consejo de Ministros aprobaba hace nada presentar un recurso de inconstitucionalidad contra Galicia y, ahora mismo, con la otra mano, aprueba la misma norma regulando la repotenciación obligatoria de los parques eólicos de España", ha reprochado la conselleira.

En esta línea, ha subrayado que la Xunta lleva "tiempo diciendo que el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno contra las medidas de la nueva política eólica de la Xunta no favorece ni a la industria de Galicia, ni al desarrollo energético ni, por supuesto, tampoco a los hogares, a las familias y a las industrias gallegas", ya que, ha apuntado, la Comunidad tendrá "menos energía para poder abaratar la factura de la luz de los gallegos".

Tal y como ha expuesto la responsable autonómica, "ahora se demuestra que, efectivamente, era un recurso de inconstitucionalidad del señor Sánchez contra Galicia" porque lo que regula la Xunta "es inconstitucional", mientras que el Consejo de Ministros "puede regularlo para toda España".

Por todo ello, Lorenzana ha criticado la "doble moral" del Gobierno y ha asegurado que "es una muestra más de la falta de rigor y de responsabilidad que tiene con las comunidades autónomas".