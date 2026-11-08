La Xunta trabaja en un proyecto para ofertar naves semipreparadas a empresas y viviendas si son necesarias

El presidente de la Junta de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la última jornada de retiro en el Monasterio de San Clodio, a 8 de noviembre de 2026, en Leiro, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia pondrá en marcha una iniciativa que, bajo el nombre 'Galicia Industria 360', tratará de avanzar en un "nuevo modelo de implantación industrial" e integrará "en un solo paquete" el suelo necesario, naves preacondicionadas y, cuando sea necesario, viviendas para los trabajadores.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de anunciarlo en la comparecencia que ha clausurado su tercer retiro de trabajo con su equipo de gobierno, que se ha celebrado este fin de semana en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense). Allí se ha tratado "por primera vez" este proyecto, junto a "otras muchas" ideas en marcha.

Aunque estará liderado por la Consellería de Economía e Industria, que estuvo trabajando en él en los últimos meses, Rueda ha adelantado que involucrará a varios departamentos autonómicos y necesitará ser abordado con una "visión integral", una característica que cree que define a su equipo. "El Gobierno de Galicia tiene que funcionar así: conectado y coordinado", ha apuntado.

Dado que la voluntad de la Xunta es "atraer inversión", Rueda considera que su acción de gobierno no se puede "limitar a ofrecer parcelas o suelo industrial". Por tanto, el objetivo de 'Galicia Industria 360' es ofertar naves semipreparadas a partir de instalaciones modulares para que las empresas puedan empezar a producir "casi de inmediato".

Además, existirá la posibilidad de construir nuevas viviendas en aquellos lugares donde "la oferta sea insuficiente" o no haya vivienda disponible. El titular del Ejecutivo gallego se ha referido, sobre todo, a localidades medianas y pequeñas: "La falta de vivienda no puede ser un freno si existe suelo industrial y si existe la posibilidad de construir esas naves modulares".

Comenzará con cuatro proyectos pilotos, uno por provincia. Por el momento, el plan está en una fase inicial. Según se vaya avanzando, la Xunta irá concretando más detalles del mismo. Además, se complementa con el Plan extraordinario de solo empresarial, que impulsará a la creación de 12 millones de metros cuadrados hasta 2030.

BALANCE DE "LOGROS" Y CORRECCIÓN DE "FALLOS"

Aparte de avanzar en proyectos de futuro como este, el fin de semana ha servido para hacer balance y "corregir los fallos donde sea necesario" para "coger con más fuerza esta última parte de la legislatura", en palabras de Rueda, que ha expresado sus "ganas" de afrontar el Xacobeo 2027. "Va a ser un gran año donde se va a demostrar que 'Galicia Calidade' es mucho más que un eslogan", ha asegurado.

Entre otros "logros", el encuentro sirvió para poner en valor la transferencia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo y aeródromos no cualificados de interés general; el proyecto de la empresa SAIC Motor para abrir una planta en Ferrol, y las más de 4.000 viviendas en marcha.

TERCER RETIRO DE RUEDA Y SUS CONSELLEIROS

La de San Clodio es la tercera convocatoria de este tipo desde que Rueda decidió recuperar un formato habitual en la época en la que Manuel Fraga presidía la Xunta. El primer retiro se realizó en Sober (Lugo) y el siguiente, en Meis (Pontevedra). El de este año, sin embargo, ha estado marcado por dos factores diferenciales: el contexto electoral y la reciente remodelación del Ejecutivo.

Este es el primero al que Ángeles Vázquez, hasta ahora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, acude como titular de Política Social e Igualdade, que asumió tras la salida de Fabiola García para concurrir en las listas del PP al Congreso. Por su parte, Nicolás Vázquez se estrenó en este tipo de citas al haber heredado la cartera que lideraba hasta ahora Ángeles Vázquez.