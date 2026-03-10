Xunta urge al Gobierno una reunión para abordar con las comunidades el impacto económico del conflicto en Oriente Medio

Archivo - La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, responde a una interpelación en el pleno del Parlamento de Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha solicitado una reunión "urgente" con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar con las comunidades autónomas el impacto económico que está teniendo el conflicto en Oriente Medio y para poner en común "problemáticas y posibles apoyos" a las empresas exportadoras.

"Creemos que el ministro debería estar ya convocando a las comunidades autónomas para conocer de primera mano como están los sectores en cada territorio y, también, para proponer las primeras medidas", ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación después de un acto.

Según ha señalado, aunque es pronto para saber a medio plazo cuáles pueden ser las consecuencias, la principal preocupación está en la subida de los costes logísticos que están asumiendo las empresas, así como los precios de los carburantes.

Según ha explicado, a partir de ahora, la Xunta va a hacer una toma de datos durante 15 días y va a monitorizar la situación de los distintos sectores para volver a convocar otra reunión.

Mientras, ha incidido, es "crucial" que el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas y exponga cuáles son sus propuestas, teniendo en cuenta que España "forma parte, conversa y decide en el bloque comercial único que es la UE".