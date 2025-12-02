La Xunta valora que Galicia lidera la caída del paro en el noviembre con menos desempleados en la serie histórica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Emprego valora que Galicia lidera la caída del paro de forma porcentual en España en el mes de noviembre, con un descenso del 1,6%, 1.814 personas menos.

En un comunicado, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, subraya que Galicia registra la menor cifra de desempleados en un mes de noviembre en la serie histórica (desde 1996), con un total de 111.572 parados.

Fernández remarca que el paro cae más en Galicia que en España tanto en comparativa mensual como interanual (-8,35%).

También resalta la Xunta que el paro se reduce en el último año en las cuatro provincias, las siete grandes ciudades y todos los sectores. Apunta que mujeres, menores de 30 años y parados de larga duración alcanzan las cifras más bajas en la serie para este mes.

Aunque la Seguridad Social perdió en Galicia 2.346 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior, el Gobierno gallego resalta que gana 19.516 afiliados en comparativa con noviembre de 2024, con el mejor noviembre desde que hay registros al situarse en 1.100.638 cotizantes.