La Xunta ve "una salida de tono" la crítica de Yolanda Díaz al plan de bajas laborales: "No invade competencias"

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A CORUÑA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha calificado como una "nueva salida de tono" las críticas de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al plan anunciado por el Gobierno gallego para la creación de un programa para el control del fraude en las bajas laborales.

En relación a estas declaraciones, ha asegurado que lo que hizo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue poner "encima de la mesa un problema que afecta a la productividad del tejido económico gallego".

El conselleiro ha incidido en que también al español, al tiempo que ha aludido a la existencia de un informe "que acredita que el coste para la Seguridad Social es el segundo más importante después de las pensiones y eso sin contar la afectación para las empresas".

"Desde el máximo respeto a los derechos laborales de los trabajadores, hay que afrontarlo y poner soluciones", ha apuntado el conselleiro que ha vinculado el anuncio del presidente de la Xunta con esta cuestión.

Todo, ha dicho, para reducir "el impacto del absentismo con medidas que partirán de la Administración autonómica, de los empresarios y trabajadores y dentro del diálogo social". Todo ello, ha insistido, "dentro de las competencias propias".