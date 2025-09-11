La Xunta ya busca localizaciones para acoger a los menores migrantes que el Gobierno traslada a Galicia

Archivo - Migrantes procedentes de Canarias a su llegada en autobús al hotel Baixamar, a 9 de noviembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado este jueves que la Xunta de Galicia ya busca localizaciones para acoger a los menores migrantes que el Gobierno va a trasladar a Galicia.

Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico ha tenido que modificar su sistema de protección de la infancia para crear recursos y centros específicos para la atención de los menores migrantes.

Durante la visita realizada a la escuela infantil pública autonómica de la Ciudad de la Justicia, ha avanzado que esta misma mañana se han recibido tres nuevos expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno quiere trasladar a la comunidad.

Sumados a los dos remitidos el jueves, ya son cinco los menores de los que la Xunta tiene constancia. A esta cifra se suma el grupo de 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que el Gobierno debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que también va a trasladar a Galicia.

Para la conselleira, el Ejecutivo central rompe así "definitivamente" el sistema de protección "integrador", "seña de identidad de Galicia" y obliga a la Xunta a salirse del modelo que lleva años impulsando y que definió como "uno de los más inclusivos de España, en el que todos los menores conviven en los recursos de la Xunta sin hacer distinciones por su procedencia".

Ante esta situación, ha explicado que la Xunta busca ya posibles localizaciones en las que acoger y atender a estos adolescentes. Un proceso en el que, ha asegurado, solicitarán la colaboración de otras administraciones".

Sobre esto, ha recordado que la semana pasada ya se realizaron los primeros contactos con entidades sociales del sistema de protección de la infancia y la adolescencia.