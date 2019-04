Yolanda Díaz: "Aún no hemos escuchado a Pedro Sánchez decir que no quiere pactar con Albert Rivera"

Publicado 14/04/2019 20:45:38 CET

BAIONA (PONTEVEDRA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos por Pontevedra, Yolanda Díaz, ha advertido este domingo que si bien está "claro" que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "no quiere pactar" con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales, "aún no se ha escuchado a Pedro Sánchez decir que no quiere pactar con Albert Rivera".

En declaraciones a los medios en un acto de campaña en Baiona (Pontevedra), la ex coordinadora nacional de Esquerda Unida ha hecho un llamamiento a la "movilización absoluta" el próximo 28 de abril, porque "los nuevos tiempos tienen que ser democráticos, igualitarios, de derechos sociales, de derechos de los pensionistas, de derechos de las mariscadoras y de derechos de la gente del agro".

En este contexto, ha alertado de que un Ejecutivo "con Albert Rivera de ministro es un Gobierno de derechas", por lo que ha demandado que Pedro Sánchez aclare su postura hacia el líder de la formación naranja.

Además, Yolanda Díaz ha alertado que en esta campaña para las generales "lo que está en juego son las pensiones, los derechos sociales y los derechos de las mujeres".

No en vano, y con motivo de la celebración este domingo 14 de abril del Día de la República, la candidata de En Común por Pontevedra ha reivindicado que "le gustaría que la Jefatura del Estado fuese democrática" y "elegida", además de "feminista".

Asimismo, ha apostado por que "todos los votos valgan lo mismo" en los comicios. "Es decir, que los votos de Ana Botín --presidenta del Grupo Santander-- valgan lo mismo que el de los trabajadores de este país", ha añadido, puesto que, a su modo de ver, "esto no se está cumpliendo".