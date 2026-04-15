Yolanda Díaz llama a Feijóo "vasallo de Vox" y ve una "vergüenza" sus palabras sobre inmigrantes: "Le pido cordura"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta los resultados de la Evaluación de Impacto de las actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo 2016-2023, en el Consejo Económico y Social - Gabriel Luengas - Europa Press

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vasallo de Vox" por sus palabras sobre la regularización de inmigrantes, que ve una "vergüenza". "Le pido cordura y humanidad", ha aseverado.

Así se ha manifestado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada para clausurar un congreso sobre relevo generacional en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Preguntada por la exclusión de los saharauis apátridas de la regularización extraordinaria de inmigrantes, ha asegurado que trabajará "en el seno del Gobierno" para modificar la situación, tras la observación del Consejo de Estado que ha afirmado no compartir "en absoluto".