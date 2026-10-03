Yolanda Díaz llama a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), durante la jornada 'La economía social en entornos rurales de reto demográfico', a 3 de octubre de 2026, en San Román de Cervantes, Os Ancares, Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha animado a la población a movilizarse por sus derechos "porque estos no caen del cielo, hay que pelearlos".

Así lo ha hecho saber este sábado en la localidad de Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social y reto demográfico junto al director de cine, Oliver Laxe.

Díaz ha sido contundente con su apoyo a los jóvenes movilizados en distintas plazas del país y ha animado a la población a sumarse a estas iniciativas. "No van a ganar ellos si la gente de bien se moviliza", ha señalado, invitando a la población no solo a salir a la calle sino también a reivindicarse en los centros de enseñanza y en todos los organismos.

"La democracia no se decide en los despachos, lo decide la gente en la calle, cogiéndola con nuestras manos", ha dicho la responsable de empleo de Sumar, que ha recordado las barreras que ha tenido que salvar para sacar adelante sus proyectos y ha animado a la población a "no rendirse porque es la fuerza que tenemos".

Se ha referido a la votación del viernes en el Congreso pidiendo que "no dejarse avasallar por el resultado". "Ayer bloquearon el Parlamento pero no bloquearon la democracia, ni a los jóvenes, ni a las mujeres, nada de decepciones", ha indicado, repitiendo la necesidad de "movilizarse sin parar porque es una indecencia que estemos en manos de los fondos buitre".

La ministra ha recordado que el derecho a la vivienda es fundamental y que "si nos desanimamos, ellos ganan" y ha pedido fuerza y "un paso adelante para que el derecho a la vivienda pueda abrirse camino".

Ha culpado de la situación directamente a Abascal, Feijoo y Nogueras, a los que ha acusado de "ser los responsables de cualquier desalojo que se produzca a partir de ahora en España". "No tienen corazón", ha concluido.

Sobre las próximas elecciones nacionales no ha avanzado si el presidente del Gobierno tiene intención de adelantar la convocatoria. "Es algo que es competencia exclusiva suya", ha señalado, pero ha asegurado que lo que tienen que hacer los demás miembros del gobierno es "seguir trabajando por el país, dar un paso adelante y defender el bien común".

Además, ha asegurado que "la izquierda está preparada" para el reto electoral. Ha terminado recordando a la ciudadanía "de izquierdas y progresista" que el pueblo está en marcha. "Así que pongámonos a ello con alegría, con decencia, con la convicción de la razón y transmitiendo que tenemos futuro y que no van a ganar los malos", ha señalado.