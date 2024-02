Zapatero dice que Rueda perderá "por no comparecer" en el debate y erige al PSdeG la única alternativa

El expresidente visita Galicia por tercera vez en la campaña electoral para arropar la candidatura de Besteiro

LUGO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que el presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Rueda, perderá este miércoles las elecciones autonómicas por "no comparecer" en el debate que organiza RTVE y ha erigido a la candidatura del PSdeG liderada por José Ramón Gómez Besteiro como la única alternativa.

"Otros solo son Galicia y al PSdeG nos cabe igual en el corazón y en la cabeza Galicia y España", ha afirmado el expresidente del Gobierno en un acto en el que ha sostenido que "no merece ganar quien no comparece en un debate". "Mañana va a perder", dicho en referencia a Rueda y antes de recordar que en su última visita a la ciudad, con motivo de las municipales del 28 de mayo, aseguró que "Feijóo no iba a ser presidente" y que Lara Méndez sería alcaldesa.

Tras hacer referencia a esta anécdota, Zapatero ha incidido en que "debatir" es un "deber democrático" por parte de "quien quiere representar a los suyos" y defender su tarea de gobierno. ¿A qué tienen miedo? ¿Es que le tiemblan las piernas a estos del PP con los debates?", ha manifestado el expresidente que ha insistido en que "quien no va al debate, pierde". "En 2004 Rajoy no fue a debatir y decían que iba a ganar y perdió, por no ir al debate", ha señalado para bromear con que el popular también fue al debate del 2008 y "perdió también".

Zapatero ha sostenido que Rueda no quiere ir al debate porque no quiere explicar "la comida de Feijóo en Lugo". "La amnistía, el indulto y todo lo que han dicho... como va a ir al debate", ha exclamado.

Zapatero ha visitado Galicia por tercera vez en la campaña electoral para arropar la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro a la Xunta de Galicia. En esta ocasión y tras ofrecer mítines en A Coruña y Ferrol, ha visitado la ciudad de Lugo, donde se han dado cita más de 500 personas para asistir a un mitin. Así, el aforo se ha quedado pequeño y muchos simpatizantes se han quedado escuchando en la puerta de la sala habilitada por el hotel.

En una intervención en la que ha cargado contra la "hipocresía" del Partido Popular tras conocerse sus negociaciones con los independentistas catalanes para la investidura de Feijóo, ha acusado al PP de "oponerse a todo". Así, le ha dicho a Besteiro que si en el Parlamento de Galicia el PSOE propone una iniciativa que ponga "viva el PP", "votan en contra" solo porque "la proponen los socialistas".

"Hay dos cosas esenciales que se deben exigir a un presidente, la valentía y la decencia. La valentía de estar en un debate, la valentía de defender las cosas difíciles cuando hay que defenderlas, la valentía de dar la cara", ha afirmado.

Tras ello, se ha referido a la "gran persecución judicial" sufrida por Besteiro. "¿Por qué, además, porque era una gran esperanza del Partido Socialista de Galicia, pero como buen socialista, por eso yo voy a decir una cosa como lo pienso.

"TENEMOS QUE GANAR NOSOTROS"

En su discurso, Zapatero ha asegurado que tiene que ganar las elecciones el PSdeG toda vez que "el PP ya está solo a lo que diga Génova" y "otros solo están a Galicia". "El PSdeG nos cabe igual en el corazón y en la cabeza Galicia y España", ha señalado.

Zapatero ha sostenido que la "alternativa solo puede ser un partido fuerte, con raíces, con compromiso de Estado inequívoco en España" y para que haya cambio en Galicia esa alternativa es "el Partido Socialista".

Además, ha dicho que Galicia se merece "no ir por detrás de España y del conjunto de España" sino "por delante". "Y para eso tiene que haber un gobierno activo, innovador y valiente", ha señalado.

Por todo ello, ha apelado a los presentes a acudir el próximo 18 de febrero a "votar" contra "la hipocresía" y por la decencia.