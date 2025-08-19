Zara lleva a Luz Casal a la cúpula del monte de San Pedro de A Coruña con un concierto gratuito el 26 de agosto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zara organiza para el próximo martes 26 de agosto un concierto gratuito de la gallega Luz Casal, que tendrá lugar en la cúpula del monte de San Pedro de A Coruña.

El recital se enmarca en los eventos organizados por la marca de moda gallega con motivo de su 50 aniversario. De hecho, en la cúpula de San Pedro se puede ver una instalación escénica del arstista Es Devlin, que se puede disfrutar hasta el próximo 12 de octubre.

El concierto de Luz Casal será a las 21.00 horas y las entradas, gratuitas, estarán disponibles hasta completar aforo en zara.com a partir del 21 de agosto a las 10.00 horas. Se podrá reservar hasta un máximo de dos entradas por persona.