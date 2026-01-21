Abierto el plazo de las ayudas para impulsar las pymes gallegas de transformación de productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha anunciado este miércoles que, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la Xunta abre el plazo para que las pequeñas y medianas empresas de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura puedan solicitar las ayudas habilitadas para impulsar su competitividad y actividad.

Así, el plazo de solicitud de estas ayudas es de un mes a partir de este jueves y son objeto de apoyo las acciones relacionadas con la optimización e innovación en el ámbito de la industria de procesado, la ampliación y adquisición de equipamientos en las plantas de este sector y las mejoras en materia de eficiencia energética.

También se incluyen acciones que aumenten el arqueo bruto de los buques, la modernización del motor principal o auxiliar de hasta 24 metros de eslora total.

Esta es la tercera convocatoria Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) de esta línea de ayudas, mediante las que la Xunta subvenciona hasta el 50% de las inversiones que realicen estas pymes, pudiendo elevarse hasta el 100% en el caso de que cumplan los criterios de ser de interés colectivo o tener un beneficiario también colectivo, así como características innovadoras o garantizar el acceso del público a sus resultados.