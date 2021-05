(AM)BNG critica la "injerencia" y pide la retirada del recurso del Gobierno contra el plan de marisqueo de Xunta

Rego considera que, con esta demanda, el Gobierno demuestra "una actitud irresponsable" y avisa de "graves consecuencias" para el sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG califica de "injerencia" en las competencias de la Administración autonómica el recurso contencioso administrativo que presentó el Ministerio de Transición Ecológica contra el plan de marisqueo de la Xunta, por lo que reclama su retirada.

La diputada nacionalista Rosana Pérez advierte de que el recurso va contra todo "un país pesquero" y lo atribuye a una lucha "política y partidista".

Al respecto, anuncia que el Bloque presentará "de inmediato" iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso para solicitar la retirada del recurso.

Y es que, para Rosana Pérez, este recurso puede suponer un "daño incalculable" para el sector, al tiempo que subraya que las competencias autonómicas en la materia deben estar "blindadas".

INICIATIVAS EN EL CONGRESO

Precisamente, en un comunicado remitido a los medios, el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha informado de que registró iniciativas en la Cámara baja para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la retirada de este recurso.

Además de considerar que supone una "injerencia" a las competencias exclusivas de Galicia en materia de marisquero y acuicultura, recrimina esta actuación "en contra de los intereses de los mariscadores".

Así, señala que el recurso presentado por el Gobierno impugnó la orden, dialogada entre la Consellería do Mar y el sector, que por primera vez tiene "carácter plurianual". Una actuación judicial que llega después de hacer un requerimiento a la Xunta en el que exigía la retirada de la orden alegando que la Administración gallego no había solicitado informe al Gobierno "olvidándose de que las competencias son propias del Gobierno gallego", señala.

El parlamentario nacionalista asegura que, tal y como ya se puso de manifiesto ante el Ministerio, ese informe "no es preceptivo en este caso, pues la orden no afecta a las concesiones o autorizaciones administrativas en dominio público marítimo que son competencias del Estado". "La orden no regula las concesiones y, por lo tanto, tal y como ya pasó con las anteriores dictadas desde los años 90, no debe ser informada", insiste.

Según ha indicado Rego, el plan pactado con el sector marca las directrices que regularán la explotación sostenible de los recursos marisqueros en las zonas de explotación ya existentes. De forma que "atiende a la misma materia que recogían los planes anteriores, publicados anualmente por la Consellería" y de los que no se consideró necesaria la petición de un informe preceptivo previo del Ministerio.

Por ello, ha considerado que, con esta demanda, el Gobierno demuestra "una actitud irresponsable", no solo por la "clara injerencia en las competencias exclusivas de Galicia en ordenación del marisqueo y la acuicultura sino, sobre todo, por las graves consecuencias que tendrá para el sector".