Ana Miranda insta a la Xunta y al Gobierno central a "desbloquear" la regeneración total de la ría do Burgo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha acusado a la Xunta y al Gobierno central de "bloquear" la regeneración total de la ría do Burgo tras el dragado. "Una demanda de hace muchos años", ha remarcado.

Así lo ha hecho este martes en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara donde ha propuesto que esta comisión contacte con la Comisión de Empleo y envíe una carta tanto a la Xunta como al Ejecutivo estatal para "avanzar en el desbloqueo" de la regeneración de la ría do Burgo.

Miranda ha incidido en la importancia de la visita realizada por una delegación internacional a la ría do Burgo en 2013, impulsada por el BNG y que sirvió para que "se consignaran los fondos para realizar el dragado de la ría, que ya finalizó".

A renglón seguido, la eurodiputada del BNG instó a la Xunta a tener un "papel más activo" en la regeneración de la ría, ya que Galicia tiene las competencias exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. Finalmente, Miranda ha pedido compensaciones económicas para los mariscadores tras la parada.