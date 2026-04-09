Anfaco-Cytma augura un "colapso operativo" de los puertos en mayo por el sistema Catch: "Tenemos un problema"

Roberto Alonso. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Productos Transformados de Pescados y Mariscos - Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina (Anfaco-Cytma), Roberto Alonso, ha alertado de un posible "colapso operativo" de los puertos en mayo o junio por los "retrasos" que supone el nuevo sistema Catch de certificación de capturas para productos pesqueros que ha implantado la Comisión Europea: "Tenemos un problema".

Así lo ha señalado Alonso durante la presentación del balance anual de la entidad, donde ha puesto en valor que el sector mantiene una evolución estable en términos de producción, "consolidando su papel como motor económico y alimentario".

Sin embargo, ha criticado la nueva normativa puesta en marcha por Bruselas de forma "atropellada", que está generando "retrasos" a la hora de importar productos pesqueros de otros países, recordando la importancia del pescado exterior para las conserveras.

Al respecto, ha dicho que este trámite ha pasado de tardar unos dos días a dos o tres semanas, pese a no estar en la temporada alta. "Tenemos un problema", ha insistido, alertando de que en mayo y junio, cuando comiencen a crecer las importaciones, se producirá un "colapso operativo".

Durante cerca de una hora de intervención, Roberto Alonso ha hablado de diversos temas que afectan al sector, como el impacto de la guerra de Irán. Sobre esto, ha indicado que la consecuencia "más inmediata" es la subida del precio del combustible, como le ocurre a otras industrias.

DATOS DEL SECTOR

En cuanto a los datos de 2025, el año pasado la producción española de conservas y semiconservas de pescado y marisco creció un 0,9%, hasta 311.135 toneladas y 1.927 millones de euros.

De este total, 299.583 toneladas son conservas, un 1% más, mientras que las semiconservas de anchoa bajaron un 1,7%, hasta 11.552 toneladas. El atún claro sigue reinando la lista, representando más del 71% del total de producción de conservas en todo el país.

"Uno de los principales vectores positivos del ejercicio ha sido el crecimiento de las exportaciones. En 2025, las ventas exteriores del conjunto de productos del mar aumentaron un 4,48% en volumen y un 7,71% en valor, con presencia en 149 países. Este dinamismo confirma la capacidad del sector para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes y diversificados", ha añadido Anfaco-Cytma.

Alonso también ha reafirmado el papel del sector como generador de empleo "estable y de calidad", con más de 25.300 trabajadores en España. En este ámbito, ha destacado la reciente firma del convenio colectivo para la industria de conservas, semiconservas, salazones, ahumados, cocidos, secados, preparaciones, semitransformados y productos conservados de pescados y mariscos, que establece el marco laboral hasta 2030.

"El acuerdo contempla una nueva clasificación profesional más adaptada a la realidad del sector, incorporando además avances en derechos sociales, igualdad y conciliación", ha añadido.

Pese a todo, ha puesto de nuevo el foco en la caída del consumo de pescado y productos del mar en los hogares españoles, bajando también las conservas algo más de un 1%. Por ello, ha insistido en la necesidad de una "fiscalidad saludable" y en poner en marcha campañas para incentivar la compra de estos productos.