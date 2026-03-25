ARVI y Anfaco cooperarán para impulsar la cadena mar-industria, integrar conocimiento y anticipar riesgos

Cooperativa de Armadores de Vigo y Anfaco-Cytma firman un acuerdo de cooperación para impulsar la cadena mar-industria. - ANFACO

VIGO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector pesquero vigués y la industria transformadora de productos del mar han sellado este miércoles una alianza, mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco-Cytma), que permitirá integrar conocimiento y experiencia operativa, anticipar riesgos y construir respuestas adecuadas a los retos del sector.

Así lo ha trasladado el presidente de ARVI, Javier Touza, y el presidente de Anfaco-Cytma, Iván Alonso-Jáudenes, durante el acto de firma del acuerdo, que ha tenido lugar en el Puerto de Vigo, con presenta del responsable portuario olívico, Carlos Botana.

Este acuerdo "refuerza una alianza sin precedentes entre ambas entidades", que agrupan a más de 150 profesionales, y constituye "una iniciativa única en Europa" en la integración de conocimiento técnico y experiencia operativa a lo largo de toda la cadena mar-industria.

Los firmantes han destacado que esta colaboración permitirá impulsar proyectos conjuntos de innovación azul, así como reforzar la capacidad de análisis y anticipación ante los retos estratégicos del sector. Una ventaja relevante en el actual contexto de incertidumbre global, de tensión regulatoria y de "presión" sobre este sector.

"Nuestros desafíos no terminan en el mar, por eso esta alianza cobra sentido", ha destacado Javier Touza, que ha abogado por "seguir trabajando en el medio y largo plazo" para que la sostenibilidad siga siendo el "eje" de esta actividad. "Para eso, es necesario que las administraciones acompañen con medidas realistas", ha añadido.

Por su parte, Iván Alonso-Jáudenes, ha destacado que uno de los pilares de este convenio es el "impulso a la innovación" en toda la cadena mar-industria, y ha valorado también que se trata de una "alianza plenamente operativa". Así, ha llamado a "unir esfuerzos" para defender este sector, en un momento de "creciente incertidumbre".