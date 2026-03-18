Besteiro pide que mariscadores y flota faenen en fin de semana cuando el temporal lo impida en días hábiles

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita la Cofradía de A Guarda. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley para que la Xunta modifique la normativa de días hábiles de actividad extractiva e introduzca una cláusula de excepcionalidad meteorológica.

Así lo ha trasladado en una visita a la Cofradía de A Guarda, donde ha subrayado que el objetivo es que los mariscadores, la flota de artes menores y la del litoral puedan faenar en sábados, domingos y festivos cuando los temporales les impidan salir al mar en los días previstos.

Según han comunicado los socialistas en una nota de prensa, los percebeiros de esta cofradía estiman que han perdido alrededor del 80% de sus ingresos en lo que va de año. Y es que, entre el 1 de enero y el 20 de febrero, solo pudieron salir a trabajar seis días en una de las costas más expuestas de Galicia.

"Lo que se pide es algo tan sencillo como que los días inhábiles pasen a ser hábiles por la petición que haga el propio sector", ha defendido Besteiro.

En este sentido, el responsable del PSdeG ha explicado que los días hábiles de faena "no están fijados por ninguna ley", sino que "se regulan por órdenes y resoluciones de la Consellería do Mar" y que la Xunta "puede modificar en cualquier momento con una simple resolución administrativa". "No se necesita reformar ninguna ley, no se necesita ir al Parlamento. Lo que llaman impedimento legal es falta de voluntad política", ha reprochado.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

En concreto, la iniciativa parlamentaria socialista instará a la Consellería a introducir esa cláusula de excepcionalidad meteorológica en la normativa reglamentaria.

De este modo, la habilitación excepcional se activaría a propuesta motivada de la cofradía afectada, acompañada de un informe que acredite el número de días perdidos, y la Consellería deberá resolver en un plazo máximo de 72 horas, "siguiendo el modelo ya operativo en Cantabria".

Además, la autorización excepcional mantendrá en todo caso las condiciones biológicas y de sostenibilidad de los planes de explotación: topes de captura, tallas mínimas, horarios y zonas autorizadas.

"No se pide desregular, se pide adaptar", ha matizado Besteiro, que ha expuesto que la propuesta también incluye la aplicación inmediata a la Cofradía de A Guarda y su extensión a todas las cofradías gallegas que lo soliciten, así como la activación de un plan de compensación económica urgente para las personas que acumulen más de 15 días de parada forzosa por temporales.