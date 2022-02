El BNG apremia al Gobierno a que envíe medios a Terranova para continuar con la búsqueda de desaparecidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG, Néstor Rego, urge al Gobierno central a enviar los medios necesarios para buscar a los 12 desaparecidos del 'Villa de Pitanxo', pesquero naufragado la pasada semana a 450 kilómetros al este de la isla de Terranova (Canadá).

Al respecto, pide que se atiendan las peticiones de los familiares de los tripulantes desaparecidos, ya que es "de justicia" y "una obligación moral y política".

El portavoz nacionalista lamenta que la respuesta del Gobierno "no está siendo clara", pues solo se compromete a "estudiar" las reclamaciones, pero sin destinar recursos.

Remarca que el Estado cuenta con los medios necesario para el rastreo, por lo que "falta solo la voluntad política". Apunta que "cualquiera de las fragatas con base en Ferrol disponen de un sónar que permitiría realizar un barrido de la zona en que se cree que se encuentra el barco". También dispone el Estado además de una flota de aviones de reconocimiento aéreo P3 Orión del Ejército del Aire y aeronaves CN235 de salvamento.

Señala que "el pesquero está a una profundidad entre 900 a 1.000 metros, lo que permitiría el fácil acceso al barco mediante el despliegue de un vehículo submarino no tripulado (ROV)", que son habitualmente utilizados en condiciones semejantes para labores arqueológicos y prospecciones.

"No se puede emplear como excusa la decisión adoptada por Canadá ni alegarse que no permite la entrada de barcos, porque la zona de búsqueda se sitúa en aguas internacionales, sobre las que no tendría jurisdicción, y si tuviera que entrar en aguas territoriales o de la zona económica exclusiva canadiense, los convenios internacionales de auxilio marítimo permitirían el acceso", asegura.

Mientras, lamenta que tan solo trabajan en la búsqueda pesqueros en la zona que, "voluntariamente y asumiendo las pérdidas y costes de dedicar sus esfuerzos a este fin, mantienen los trabajos para localizar vestigios del naufragio".