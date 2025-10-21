El BNG celebra que el Senado apoye promover el consumo de pescado en comedores escolares y centros sanitarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha celebrado el apoyo de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la moción defendida por la senadora Carme da Silva para promover el consumo de pescado y productos del mar en comedores escolares y centros sociosanitarios.

Tal y como ha destacado el Bloque en una nota de prensa, con esta moción se insta al Gobierno a incorporar criterios específicos para que se garantice la presencia suficiente --tres raciones semanales-- en las dietas saludables.

"En un contexto de caída del consumo del pescado y, con motivo de los Decretos que el Ministerio de Consumo está realizando sobre las pautas y directrices que se deben seguir para una alimentación saludable y sostenible en la contratación de las Administraciones Públicas, entendemos que se deben incluir el consumo de pescado y productos del mar", ha defendido la senadora del BNG.

En este sentido, la iniciativa aprobada en la Cámara Alta insta al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a difundir las propiedades saludables de dietas como la Atlántica, "abundante en pescados, moluscos, mariscos y productos del mar".

Asimismo, ha expuesto que el Ministerio deberá tener en consideración otras alternativas de dieta "más allá de la Mediterránea, como puede ser la dieta Atlántica o la Pesco-Mediterránea". A su vez, ha explicado que se deberá "evitar incluir el pescado en el concepto de proteína animal como un todo y no segregado, dado que es un alimento más saludable y con diferentes características".

Después del resultado de la votación de la moción, Carme da Silva ha valorado positivamente su aprobación al considerar que se trata de "una buena noticia también para el sector pesquero gallego".