El BNG denuncia un incremento de multas a pequeñas embarcaciones en aguas de Galicia

Rego pide al Gobierno que cambie la normativa ya que "la mayoría" de los barcos gallegos "en ningún caso salen de aguas interiores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha denunicado un incremento de multas impuestas por la Guardia Civil a pequeñas embarcaciones que no llevan la bandera española cuando "la mayoría de las matriculadas en Galicia no salen de aguas interiores" por lo que no tienen la necesidad de identificación por parte de las autoridades extranjeras.

De ello ha informado el parlamentario del Bloque en un comunicado remitido a los medios, en el que explica que ha interpelado al Gobierno por el incremento producido en los últimos días en las multas impuestas a buques por esta cuestión.

"Esta instensificación casi parece una campaña de persecución específica con ánimo de ejemplarizante y de afección al simbolismo español además de recaudatorio tanto por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil como por parte de las unidades de patrulla por tierra de este cuerpo", ha indicado.

Ante ello, los nacionalistas preguntan si se dieron instrucciones desde el Gobierno español a la Guardia Civil para que realice esta campaña sacionadora y el motivo de la misma.

El BNG considera que esta "obligatoriedad" de llevar bandera española puede ser entendida en el caso de los buques que salen a aguas internacionales o que se desplazan a aguas de otros Estados ya que en ese supuesto la embarcación "es considerada territorio del Estado español y debe ser facilmente indetificada la bandera bajo la cual navega".

Con todo, subraya que "esta necesidad no se da en el caso de las que navegan exclusivamente por aguas interiores o que se encuentran atracadas en puerto". "La falta de bandera visible no afecta a la posibilidad de idenficiación de la embarcación, pues debe recordarse que todas ellas deben llevar también el denominado folio de matriculación que permite a los agentes de la Guardia Civil comprobar la situación de una embarcación amarrada o que se encuentra en las aguas de una ría".

El Bloque explica que los barcos afectados por lo que califica de "campaña abusiva de multas" son principalmente de pesca o marisco a la boya, embarcaciones auxiliares y recreativas. Además, señala que hay casos de pequeñas barcas, chalanas o dornas utilizadas para el recreo o para la captura de pescado para el autoconsumo.

"Todas estas embarcaciones estarían en principio obligadas de forma absurda a llevar bandera española para facilitar su supuesta identificación mismo aunque no salgan de puerto. Es más, la legislación vigente obliga incluso a las bateas, que no tienen consideración de buques a identificarse mediante bandera, lo que resulta curioso cuando no hay posibilidad de desplazamiento y ni tan siquiera disponen de un mástil donde ponerla", censura Rego, que pide al Gobierno que cambie la normativa.

Así, reclama que se tenga en cuenta que la mayoría de las embarcaciones matriculadas en Galicia "en ningún caso salen de aguas interiores" por lo que "no existe esa necesidad de idenficiación".