El BNG exige al Gobierno una "revisión profunda" del modelo de reparto de la cuota de la sardina: "Es injusto"

El diputado del BNG Néstor Rego - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado al Gobierno central una "revisión profunda" del modelo de reparto de la cuota de la sardina --que considera "claramente injusto"-- de cara a la negociación del nuevo acuerdo bilateral entre España y Portugal para 2027, así como una redistribución interna que "atienda las necesidades reales" de la flota pesquera gallega.

En concreto, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha denunciado que el sistema actual es "claramente injusto y perjudicial" para la flota gallega, "que siendo mayoritaria en el cerco del Cantábrico y Noroeste, recibe una parte insuficiente de la cuota disponible".

En este sentido, el diputado nacionalista ha advertido de que no solo se trata de "un problema de desequilibrio entre estados", sino también dentro del propio Estado, "donde no se están teniendo en cuenta ni el número de buques ni de tripulantes", según ha denunciado.

Además, se ha referido a la distribución interna de la cuota y ha asegurado que "se está permitiendo la especulación con un recurso público esencial, favoreciendo un mercado de compra-venta que beneficia a quien no necesita consumir su cuota mientras perjudica a quien sí la necesita para trabajar".

Con todo, ha demandado que se establezca una nueva distribución interna de la cuota entre las zonas 8c y 9a, "proporcional y basada también en el número de embarcaciones y personas trabajadoras, con independencia del resultado de la negociación bilateral".

"Lo que está en juego es el futuro del sector pesquero gallego y el mantenimiento de centenares de empleos. El Gobierno debe actuar con responsabilidad y garantizar un reparto justo y racional de un recurso que es de todos", ha recogido el BNG en una nota de prensa.