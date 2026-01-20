El BNG insta a la Comisión Europea a "excluir" la pesca artesanal del reglamento de control pesquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha instado a la Comisión Europea a "excluir" la pesca artesanal del reglamento de control pesquero de la Unión Europea, tal y como reclama el sector pesquero gallego.

"Como eurodiputada del BNG intervine este lunes en el Parlamento Europeo para apoyar las distintas movilizaciones que hubo en Galicia, en los puertos gallegos, reclamando que el sector de la flota pesquera artesanal no esté incluido en el reglamento de control", ha explicado Miranda, que ha recordado además que Galicia tiene competencias exclusivas en materia de pesca artesanal "y, sobre todo, porque es un reglamento totalmente injusto, como así se dice desde el BNG desde la votación del reglamento, en octubre de 2023".

En este sentido, Miranda ha destacado que "como única eurodiputada gallega que votó en contra de ese reglamento", quería poner en valor el trabajo del BNG y "denunciar los bulos y noticias falsas al respecto".

"El BNG votó en contra de este reglamento y tiene una posición muy clara para que se excluya del reglamento de control la flota pesquera artesanal", ha recordado la eurodiputada sobre el pleno del 17 de octubre.