BNG insta a la Xunta a "actuar inmediatamente" ante el "grave problema" de los bivalvos en la ría de Muros-Noia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado este jueves a la Xunta a "actuar inmediatamente" ante el "grave problema" de los bivalvos en la ría de Muros-Noia debido a las inclemencias meteorológicas y a la baja salinidad del agua.

Los nacionalistas registraron, según indicaron en un comunicado, una batería de preguntas en el Parlamento autonómico a través de la diputada Rosana Pérez para "conocer el grado real de implicación del Gobierno gallego". La consecuencias, a su entender, eran "evitables en muchos de los casos".

Asimismo, han informado de que, según las muestras analizadas por la Cofradía de Noia, la mortalidad del berberecho se sitúa entre el 70 y el 80%. Las cifras son, conforme al comunicado del BNG, "alarmantes y dejan al sector pesquero en una enorme situación de preocupación".

La situación, "especialmente delicada" según los nacionalistas, se ha producido después de que la recuperación de los bivalvos frente a las lluvias y riadas de 2023 "siga sin ser una realidad".

El BNG, a su vez, ha denunciado el "rechazo del Partido Popular" a algunas propuestas sobre la regulación de la limpieza y vaciado de los embalses o sobre la puesta en marcha de un seguro colectivo que cubriese las pérdidas económicas.

"Las políticas que la Consellería do Mar asegura tener puesto en marcha no se tradujeron en la recuperación de la productividad ni en el aumento de puestos de trabajo, pero ni siquiera en el mantenimiento de los existentes", han dirimido.