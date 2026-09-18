El BNG pide al Gobierno que inste a la UE a agilizar la renovación del acuerdo de pesca con Mauritania

El diputado de BNG Néstor Rego durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha presentado una iniciativa en la Cámara Baja para reclamar al Gobierno central que exija a la Unión Europea que agilice la renovación del acuerdo de pesca con Mauritania.

Tal y como ha trasladado en una nota de prensa, en la propuesta presentada se traslada al Ejecutivo la "enorme preocupación del sector pesquero gallego ante la posibilidad de que no se prorrogue este Convenio, que vence el 14 de noviembre" y que, ha añadido, "afectaría negativamente a los buques que pescan en ese caladero".

En esta línea, Rego ha asegurado que la pesca gallega ve con preocupación "el parón en las negociaciones" a las puertas de que concluya el actual acuerdo. "Se están apurando los tiempos e, incluso alcanzando un nuevo acuerdo, hay que pensar que su tramitación puede durar meses y que, en ese tiempo, la flota gallega no podría pescar", ha subrayado.

Por todo ello, el diputado del BNG reclama al Gobierno información sobre el estado de las negociaciones y urge realizar las gestiones necesarias ante las instituciones europeas.

Del mismo modo, ha exigido al Ejecutivo central una implicación "inmediata" en esta cuestión para sacarlo de "la parálisis" y conseguir lo antes posible su renovación.