El BNG preguntará en el Senado al Gobierno si analizó el impacto de la eólica marina en la flota gallega

La senadora del BNG Carme da Silva. - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, preguntará al Gobierno en la Cámara Alta sobre si evaluó el impacto real del desarrollo de la eólica marina sobre la flota pesquera gallega.

Según ha avanzado el Bloque en una nota de prensa, da Silva centrará su intervención en la defensa del sector del mar frente a "la aceleración, por parte del Gobierno, de impulsar las subastas y la implantación de parques eólicos".

Así, la senadora advertirá de que "no se puede convertir el mar gallego en un polígono industrial al servicio del lobby eléctrico, sacrificando una actividad estratégica que sostiene miles de empleos directos e indirectos".

De este modo, la representante nacionalista también insistirá en que el debate no es sobre las energías renovables, sino "sobre la ausencia de garantías".

"No se puede avanzar sin estudios rigurosos e independientes", ha apuntado, señalando que a día de hoy "no existen estudios ambientales ni socioeconómicos completos que evalúen el impacto de estas instalaciones en las especies, en los caladeros históricos ni en la cadena de valor de la pesca".

Por todo ello, reclamará que se aplique el principio de precaución antes de ampliar zonas o autorizar nuevas subastas y preguntará al Ministerio si cuenta con informes científicos solventes que analicen las consecuencias sobre las capturas y la viabilidad económica de la flota, especialmente de la artesanal.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro de nuestro sector pesquero para engordar los beneficios de un oligopolio eléctrico que lleva décadas expoliando nuestros recursos", ha avanzado la senadora.