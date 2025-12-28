BNG y PSdeG reclaman ayudas para descarbonizar la flota pesquera como pide la Eurocámara

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

BNG y PSdeG reclaman ayudas para poner en marcha la renovación de la flota pesquera que avance hacia la descarbonización en línea con lo que pide la Eurocámara, que solicita un plan europeo en este ámbito.

La semana pasada, el pleno del Parlamento Europeo aprobó un informe con nuevas medidas para impulsar la transición energética del sector pesquero, entre ellas programas de renovación de la flota, cambios en la legislación vigente y más financiación para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.

Al respecto, la eurodiputada del Bloque Ana Miranda ha reivindicado sus aportaciones al informe, "encaminadas a mejorar el acceso a los fondos para llevar a cabo la descarbonización y las condiciones laborales y sanitarias de la pesca artesanal".

Ahora, según ha avisado, luchará para que el informe aprobado "tenga repercusión positiva en Galicia y se tenga en cuenta realmente la diversidad de la UE".

Integrante de la comisión de pesca de la Eurocámara, Miranda alerta de que "no se puede permitir que Europa siga limitando" a la flota gallega, "obligándola a modernizarse y en un proceso de descarbonización sin que haya ayudas públicas".

"Nuestros marineros, nuestros armadores y nuestras mariscadoras no pueden pagar siempre los platos de tener que hacer una modernización y una descarbonización de esa flota sin que se reciban ayudas", incidió.

Por su parte, el eurodiputado del PSdeG Nicolás Casares ha constatado que "hay un amplio acuerdo en que la pesca tiene que descarbonizarse", pero ha avisado de que "a día de hoy no se le están dando suficientes medios para ello".

Al respecto, avisa de que "cada vez hay combustibles más caros y hay barreras regulatorias sobre todo en la política pesquera común y el fondeo europeo de la pesca".

Por eso los socialistas han reclamado, según apunta Casares, un incremento de tonelaje en el barco "para dar acomodo a sistemas de propulsión alternativos que no se consideren incrementos de capacidad pesquera".

Junto a esto, han pedido "que se amplíen los mecanismos para asegurar una financiación adecuada". "Si queremos relevo generacional y mejorar las condiciones abordo tiene que haber posibilidades y ayudas", resalta.

En declaraciones a Europa Press, el eurodiputado socialista gallego opina que esto "tiene que tener cabida cuanto antes en la regulación europea".