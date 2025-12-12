El BNG ve en el recorte de los TAC y cuotas que negocia Bruselas "un nuevo ataque" a la pesca gallega

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en la cámara europea. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG y miembro de la Comisión de Pesca de la Eurocámara, Ana Miranda, ha mostrado su rechazo al recorte a los Totales Admisibles de Capturas (TAC), que ha tachado de "un nuevo ataque de Bruselas a la pesca gallega".

"Desde el BNG denunciamos que este acuerdo no tenga en cuenta el aspecto socioeconómico y que le dé prioridad al aspecto medioambiental", ha manifestado la eurodiputada gallega, que ha criticado que "la Comisión Europea y el Consejo no entienden el sector pesquero gallego y toman decisiones sin tener en cuenta que Galicia es una nación altamente dependiente de la pesca".

En esta línea, Miranda ha mostrado su preocupación por los "excesivos recortes" contemplados para el gallo (20%), la merluza (alrededor del 6%), el rape (3%), y la cigala (21%), que se sumarían a las reducciones para la caballa (70%), para el lirio (41%) y para el abadejo (26%).

Así, la nacionalista ha denunciado la "complicidad" del PP con estos recortes, ya que, en su opinión, "vuelve a traicionar los intereses de Galicia y el sector pesquero gallego" porque "la presidenta de la Comisión Europea, el comisario de Pesca y el presidente de la Xunta son del mismo partido, el PP".