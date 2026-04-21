Un buque gallego que faena en Terranova incorpora un "innovador" bote salvavidas cerrado, autónomo e insumergible

El nuevo bote salvavidas. - EIRADO DO COSTAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buque 'Eirado do Costal, de la armadora Moradiña S.L., ha sido el primero de la flota gallega que faena en los caladeros del Atlántico Norte, en la zona NAFO, en incorporar un "innovador" bote salvavidas cerrado, autónomo e insumergible.

El nuevo dispositivo, presentado este martes por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), está diseñado para mejorar la seguridad de las tripulaciones en situaciones críticas en alta mar.

De esta forma, la principal ventaja es permitir la evacuación directa desde el propio buque, con los ocupantes ya protegidos en su interior desde el primer momento.

El bote incorpora propulsión autónoma y avanzados equipos de comunicación y localización, lo que facilita su maniobrabilidad y mejora su detección en posibles operaciones de rescate.

El sistema, con capacidad para 36 personas, sustituye a las balsas salvavidas tradicionales y refuerza las condiciones de evacuación en situaciones de emergencia.

Durante la presentación han hecho una demostración en vivo en la que pusieron a flote el bote y realizaron maniobras operativas en el mar y su posterior recuperación a bordo.

Al acto ha asistido el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón; la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la subdirectora general de Seguridad e Inspección Marítima, Ángela Pazó; el capitán marítimo de Vigo, Manuel Ángel García; el director gerente de la OPPC-3, Edelmiro Ulloa; así como representantes de la armadora del buque.