La campaña del bou de vara abre este lunes hasta el 31 de marzo de 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña del arte de bou de vara y del arte de rapeta o bou de mano comenzará este lunes, 2 de noviembre, e irá hasta el 31 de marzo de 2027, ambos inclusive.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el plan de gestión en el que únicamente participarán las embarcaciones que tengan en su permiso de explotación autorizada el arte de bou de vara o el de bou de mano.

El uso del bou de vara estará solamente autorizado en el ámbito de la ría de Arousa. Por su parte, el uso de la rapeta o bou de mano estará autorizado en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.

El empleo de estas artes se realizará de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 14.30 horas. No obstante, el uso de estas artes para la captura de la nécora francesa o conguito ('Liocarcinus corrugatus') tendrá horario nocturno, desde el ocaso hasta el orto.

Cuando se empleen estas artes en polígonos de cultivos marinos, tendrá que mantenerse la distancia suficiente para evitar afectar a las cuerdas de las bateas.

En las zonas de libre marisqueo solamente podrán utilizarse en profundidades superiores a 10 metros. La potencia máxima de las embarcaciones que faenen con estas artes será de 50 CV.